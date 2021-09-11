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Taksi ücretini ödememek için yaptıkları 'pes' dedirtti
Yerel Taksi ücretini ödememek için yaptıkları 'pes' dedirtti
Yerel

Taksi ücretini ödememek için yaptıkları 'pes' dedirtti

Karabük'te koronavirüs nedeniyle karantinada olması gereken Sudenur A. arkadaşlarıyla bindikleri taksinin ücretini ödemeyince taksi şoförü olayı polise bildirdi. Sudenur A. gelen polislere "Koronayım yaklaşmayın" derken, ambulansla evine bırakıldı. Arkadaşı ise şikayet üzerine gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 10:00:00 -
Taksi ücretini ödememek için yaptıkları 'pes' dedirtti

Olay, gece saatlerinde Karabük otobüs terminalinde bulunan taksi durağında meydana geldi. Sudenur A. ve Yasin D. taksiye bindi. İstedikleri adrese geldiklerinde taksimetrenin yazdığı ücrete tepki gösteren gençler, şoför ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksi sürücüsü aracını durağa çekip durumu polise bildirdi. Taksicinin şikayetçi olmasının ardından Yasin D. gözaltına alınırken, Sudenur A. ise, "Koronayım yaklaşmayın" diye bağırdı.

HES kodu sorgusu pozitif çıktı

Yapılan HES kodu sorgusunda genç kızın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinada olması gerektiği tespit edildi. Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi geldi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere de hakaret eden genç kız, sağlık görevlilerine de tepki göstererek, "Bırakın beni gitmek istiyorum. Eve falan gitmek istemiyorum. Ben istediğim yere çıkarım. Ben istediğimi yaparım, kimse beni çekemez" dedi.

Karantina tedbirlerine uymamaktan polis ekiplerince tutanak tutulan genç kız, ambulansla evine götürüldü.

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