Taksi tarifesine yüzde 100 zam!
Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi işletmelerinin fiyat tarifelerine yüzde 100 zam yaptı.
Oda tarafından belirlenen yeni tarife yönetim kurulunda onaylanarak uygulanmaya alındı.
Yeni fiyat tarifesine göre ilk açılış 15 TL’den 30 TL’ye yükseldi.
Mesafe tarifesi kilometre başına 10 TL’den 20 TL’ye çıktı.
İndi-bindi kısa mesafe ücreti 35 TL’den 70 TL’ye yükseldi. Zaman tarifesi saatlik 120 TL oldu. Birim mesafe ve zaman ücreti de 2 TL’ye çıktı.
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