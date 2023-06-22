  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Taksi tarifesine yüzde 100 zam!
Gündem

Taksi tarifesine yüzde 100 zam!

Yeniakit Publisher
2023-06-22 16:47:00 -
Taksi tarifesine yüzde 100 zam!

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi işletmelerinin fiyat tarifelerine yüzde 100 zam yaptı.

Oda tarafından belirlenen yeni tarife yönetim kurulunda onaylanarak uygulanmaya alındı.

Yeni fiyat tarifesine göre ilk açılış 15 TL’den 30 TL’ye yükseldi.

Mesafe tarifesi kilometre başına 10 TL’den 20 TL’ye çıktı.

İndi-bindi kısa mesafe ücreti 35 TL’den 70 TL’ye yükseldi. Zaman tarifesi saatlik 120 TL oldu. Birim mesafe ve zaman ücreti de 2 TL’ye çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23