THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Taksi sahibi arac içinde ölen kişiyi görünce şok oldu

Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde taksi şoförü, araç içerisinde ölü olarak bulundu. Olayı öğrenerek taksisinin yanına gelen taksi sahibi, araç içerisinde tanımadığı bir kişiyi ölü olarak görünce şok oldu. Pazar günü çalışması gereken taksiciyi arayan taksi sahibi, “ Bana sormadan nasıl arabayı bir başkasına verirsin. Sen şimdi kime nasıl hesap vereceksin?" diyerek tepki gösterdi.

11 Kasım 2018 Pazar 15:54
Taksi sahibi arac içinde ölen kişiyi görünce şok oldu

Olay Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 TEP 86 plakalı içerisinde yolcu bulunmayan taksiyi kullanan Şeref Hamamcı (66), Fatih istikametinde seyir halindeyken rahatsızlandı. Aracı yol kenarına park eden Hamamcı, otomobilin arka koltuğuna uzandı. O sırada yoldan geçen bir sürücü otomobilin arka koltuğunda hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını görerek yardım etmek için otomobilin yanına geldi. Taksi sürücüsünün ölmüş olabileceğinden şüphelenen kişi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri arka koltukta hareketsiz şekilde yatan sürücü Hamamcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yoldan geçen bir taksici ise aracın çalıştığı taksi durağını arayarak arkadaşlarını bilgilendirdi.

Taksisinin içerisinde yatan kişiyi görünce büyük şok yaşadı

Olayı haber alarak gelen taksi sahibi Ümit Şentürk ise taksinin içerisinde yatan kişiyi görünce büyük şok yaşadı. Taksisinin içinde tanımadığı bir kişi ölmüştü. Pazar günü çalışan taksi şoförü Alaattin Öztürk'ü aradı. Öztürk ise uykusuz olduğunu ve yerine başka bir arkadaşının çalıştığını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Şentürk “Adam arabanın içerisinde yatıyor. Sen bana sormadan nasıl arabayı başkasına verirsin. Sen şimdi kime nasıl hesap vereceksin" diyerek Alaattin Öztürk'e tepki gösterdi.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Şeref Hamamcı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 15:54
  1. İstanbul
  2. Taksici olayı
  3. Şeref Hamamcı
  4. Taksinin içinde öldü
  5. Taksinin sahibi şoke oldu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Varislerden kurtuluş var mı?
    1. Varislerden kurtuluş var mı?
    2. MHP'den Cumhur İttifakı açıklaması!
    3. Dünya Turizm Örgütünden İran'a destek
    4. Comolli yola çıktı! Fenerbahçe'den..
    5. Maraton bitti! Trafik akışı başladı
    6. İranlı genç, bakanlık önünde kendini..
    7. ABD Suudilerden desteğini çekiyor
    8. Bursa'da evden kaçıyorum' diye mesaj..
    9. Yolcu treninin çarptığı kamyonun..
    10. Numan Kurtulmuş: Nasıl Asala'nın miadı..
    11. Şehit kaymakamı rahmetle yad ediyoruz...
    12. Balon patlarsa ölürsünüz!
    13. Mustafa Denizli: Bu sene Avrupa'yı..
    14. 'Komünist Başkan' adaylığını açıkladı
    15. Samet Aybaba: Sonuç kötü ama oyundan..
    16. Tahran'da bakanlık önünde kendisini..
    17. İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş..
    18. Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu..
    19. Köpeklerden kaçıp denize atlayan..
    20. Mersin'de feci kaza! 2 kişi yaşamını..
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim