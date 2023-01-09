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Ekonomi Taksi durak yerleri kiraya verilecek
Ekonomi

Taksi durak yerleri kiraya verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. ve 9. maddeleri ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun verdiği yetkilere dayanarak 15.12.2022 tarih ve 1369 sayılı UTDK Kararı ile 10.08.2017 tarih 461 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ve 28.12.2022 tarih 4772 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı gereği Gebze İlçesinde bulunan, ticari taksi durak yerlerini 5 yıl süreyle ihale ederek kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 13:13:00 -
Taksi durak yerleri kiraya verilecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale ilanla gün ve saati belirtilen tarihlerde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

İhaleye ait şartname 250,00 TL (İKİYÜZELLİ TÜRKLİRASI) bedelle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.

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