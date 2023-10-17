  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Parti’den 'TOGO buluşması' açıklaması

Gabar petrolünde üretim hedefi açıklandı

Kral 2. Abdullah mazlum Filistinlilere kapıyı kapattı

Suudi Arabistan ile anlaşma sağlandı: Umre, hac ve diğer seyahatlerde elektronik vize! Bundan sonra böyle olacak

Bakan Fidan'dan Filistin için kritik temas!

Akaryakıt fiyatları değişti! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarında yeni zam kapıda! Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar

Türkiye'den yatırım hamlesi: 272 milyar lira geliyor! En yüksek yatırımı TPAO yapacak! Yeni ataklara hazırlanıyor

BM'den yasaklı fosfor bombası kullanan İsrail'e ilişkin iki yüzlü açıklama!

Kassam Tugayları'ndan üzen haber! Ebu Ahmed şehit oldu...

İsrail'den Türkiye'ye gelme kararı alan Filistinli Alakhras: Filistin ülkesi şimdi çok kötü, yemek yok, elektrik yok!
Yerel Taksi bagajında şaşkına çeviren yük taşıma yöntemi
Yerel

Taksi bagajında şaşkına çeviren yük taşıma yöntemi

Yeniakit Publisher
2023-10-17 22:21:00 -
Taksi bagajında şaşkına çeviren yük taşıma yöntemi

Ataşehir’de bir ticari taksinin bagajında taşıdığı motosiklet görenleri hayrete düşürdü. İlginç görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir’de bir ticari taksinin bagajında taşıdığı motosiklet görenleri hayrete düşürdü. İlginç görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 20.00 sıralarında İstanbul Ataşehir ilçesi Anadolu Otoyolu, Kozyatağı bağlantı yolunda yaşandı. İddiaya göre, bir ticari taksi taşımak istediği bir motosiklet aracına sığmayınca motosikletin ön tarafını aracın bagajına, arka kısmını da yola bırakıp çekerek götürdü. Otoyolda ilerleyen diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında tehlikeli yük taşıma yöntemi bir aracında telefon kamerasına anbean yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23