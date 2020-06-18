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Aktüel

Takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan kamyonetin şarampole ters devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:08:42 -
Takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan kamyonetin şarampole ters devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Karakeçili ilçesindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lokman G. idaresindeki 21 AAD 240 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole ters devrildi. Kaza üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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