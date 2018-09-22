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Takla atan arabada sıkıştı! Görenler şaştı kaldı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana gelen kazada takla atan araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücüyü arayan oğlunun telefonunu ise polis açtı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 10:33
Takla atan arabada sıkıştı! Görenler şaştı kaldı

Kaza, sabah saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. Hüseyin P. yönetimindeki 34 LN 5783 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle takla atarak yan durdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi.

Ekipler araç içinde sıkışan Hüseyin P.'yi zaman geçmeden çıkardı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hastaneye sevk edildi.

Cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken, bu sırada Hüseyin P.'nin telefonu çalmaya başladı. Oğlunun aradığını gören polis, telefonu açtı. Kendisini tanıtan polis memuru, babasının durumunun iyi olduğunu telaşlanmaması gerektiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 10:33
  1. İstanbul
  2. Avcılar
  3. Trafik kazası
  4. takla atan otomobilde sıkıştı
  5. ayağı dışarıda kaldı

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