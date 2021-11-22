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Ekonomi Takke düştü, Süreyya'nın keli göründü
Ekonomi

Takke düştü, Süreyya'nın keli göründü

Türkiye'nin gördüğü en büyük kriz olan 2001 krizinde Merkez Bankası'nın başında olan Süreyya Serdengeçti, mevcut ekonomi yönetimini eleştirerek komik duruma düştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 16:12:00 -
Takke düştü, Süreyya'nın keli göründü

Türkiye'nin gördüğü en büyük kriz olan 2001 krizinde Merkez Bankası'nın (MB) başında olan Süreyya Serdengeçti, mevcut ekonomik durumla ilgili açıklamalar yaptı. Mart 2001'de "ithal bakan" Kemal Derviş tarafından MB'ye atanan Serdengeçti, göreve geldiğinde enflasyonun yüzde 80'lerde olduğu gerçeğini unutup "Yüzde 20’ye dayanan enflasyon utanç verici. Bu şekilde yaşanamaz" dedi. "Görev sürem dolduğunda enflasyon yüzde 8.1'di" diyerek kendisini öven, ancak Türkiye'de enflasyonun yarım yüzyıl sonra ilk kez tek haneli rakamlara inmesinin AK Parti'nin ekonomi politikaları sayesinde olduğunu ısrarla görmezden gelen Serdengeçti, "Enflasyon ile büyüme ilişkisi anlaşılmak istenmiyor, enflasyon yüzde 4'e inmeden sürdürülebilir büyüme olmaz, kendimizi aldatmayalım" sözleriyle ekonomi yönetimine akıl verdi.  

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugünkü köşe yazısında Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES) düzenlediği “Ekonomide Gidişat Nereye” başlıklı toplantıya yer verdi. Toker’in aktardığına göre bu toplantıya katılan Serdengeçti, Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Buna göre Serdengeçti, “Bu enflasyonla yaşanmaz, utanç verici bir durum” derken genel kabul görmüş sıkı maliye ve para politikalarına dönülmesi gerektiğini ifade etti.

2001-2006 yılları arasında TCMB Başkanlığı görevini yürüten Serdengeçti’nin ekonomiye dair diğer tespitleri özetle şöyle:

“Fiyat istikrarı açısından 20 yıl öncesinin koşullarındayız.

Merkez Bankası'nın açıkladığı tahminler uzun zamandır tutmuyor. Ciddiyeti kalmamış. Burada bir kredibilite, bir inandırıcılık sorunu var.

Enflasyon 2004 yılında tek haneye düştü. Bundan cesaret alarak 2006 başında liradan altı sıfır atıldı. Utançtan kurtulduk. Görev sürem dolduğunda enflasyon yüzde 8.1'di."

 

 

 

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