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Siyaset Takiyye yaparken rezil oldu! Özgür Özel sosyal medyanın diline düştü
Siyaset

Takiyye yaparken rezil oldu! Özgür Özel sosyal medyanın diline düştü

Yeniakit Publisher
2024-03-25 00:07:00 - 2024-03-25 00:11:30

Kur'an kursları için 'ortaçağ zihniyeti' diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimler yaklaştıkça söylem değiştirmeye başladı. Takiyye yapan Özel, İslam'dan ne kadar uzak olduğunu gözler önüne serdi.

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken siyasi partilerin seçim çalışmaları da devam ediyor.

Seçimler yaklaştıkça muhafazakarların oyunu alabilmek için takiyye yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bayraklı ilçesinde vatandaşlara seslendi.

Özgü Özel seçim yaklaştıkça söylem değiştirdi

Kur'an kursları için 'Ortaçağ zihniyeti' diyerek İslam'ı hedef alan Özel, söylem değiştirmeye başladı.

Seçim meydanında ayet okumaya başlayan Özel, İslami değerlere ne kadar uzak olduğunu gözler önüne serdi.

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