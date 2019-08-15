Takipçi uğruna Türkiye’nin imajını zedeledi! Sahaya atlayan Youtuber’a tepkiler büyüyor! “Deli Mi Ne?” isimli Youtube kanalının sahibi, dün İstanbul’da oynanan Liverpool-Chelsea karşılaşmasında sahaya atladı. Güvenlik güçleri tarafından engellenen Fester Abdü’nün ülke imajını zedeleyen bu hareketi sonrası sosyal medya kullanıcılarının tepkisi büyüyor.

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr UEFA Süper Kupa maçında İngiliz ekipleri Liverpool ile Chelsea arasında dün İstanbul Vodafone Park’ta oynanan karşılaşma, uzatmalarda 2-2 eşitlikle sona ererken maçın kazananı penaltılardaki 5-4’lük üstünlükle Liverpool oldu. Bir taraftar karşılaşmanın 14. dakikasında sahaya atladı ve güvenlik güçleri tarafından engellendi. Sahaya atlayan taraftarın ‘Deli Mi Ne’ isimli youtube kanalının sahibi Fester Abdü olduğu ortaya çıktıktan sonra internet kullanıcıları Abdü’ye tepki göstermeye başladı. Abdü’nün Youtube’daki aboneleri aboneliklerini iptal ederek tepki gösterirken, sosyal medya kullanıcıları da attıkları tweetlerle tepkilerini dile getiriyor.

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