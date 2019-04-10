



ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse, gol sayısı yerine takımının başarısına odaklandığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla çıktığı 20 maçta 13 gol kaydeden Senegalli oyuncu, takımının antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk yarısında 5 gol attığını hatırlatan Cisse, ikinci yarıda yeni teknik direktörleriyle yeni bir ivme yakaladığını ve 8 gol kaydettiğini aktardı.

Ligde bulundukları yerin tadını çıkartmak istediklerini vurgulayan Cisse, "Önümüzde yedi maç daha var. Umarım daha çok gol atarım." dedi.

Bir soru üzerine Cisse, Türkiye Ligi'ni diğer liglerle kıyaslayarak, "Elbette bir Premier Lig ya da bir Bundesliga değil, fakat diğer liglerle karşılaştırdığımız zaman bir hayli zor olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yüksek mücadele var. Teknik var, taktik var. Dışarıdan ilk düşündüklerinde Türkiye Ligi çok iyi olarak algılanmayabilir. Belki birçok insan bunun farkında değil ama dediğim gibi gerçekten zor bir lig, mücadeleci bir lig." ifadelerini kullandı.





- "Umarım gelecekte bu tarz problemler yaşamam"





Zor pozisyonlarda skoru değiştirebilmesi ancak penaltıları kaçırmasıyla ilgili bir soruya Cisse, şu cevabı verdi:

"Bazı arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. 'Zor golleri atıyorsun ama penaltıları bir türlü gole çeviremiyorsun.' diye. Açıkçası ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Gerek Fransa Ligi'nde, Almanya Ligi'nde, gerek İngiltere'de penaltıları gole çevirebiliyordum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Türkiye'de başıma geldi. Hatta ilk penaltıyı kaçırdığım an maçtan önce antrenmanda 14'te 14 yapmıştım ama çıktığımızda bir türlü çevirememiştim. Bütün iş orada başlamıştı. Ancak futbolda bu tarz şeyler var. Umarım gelecekte bu tarz problemler yaşamam."

Gol krallığı yarışında iddialı olup olmadığının sorulması üzerine, bu konuda bir hedefinin ya da hırsının bulunmadığını kaydeden Cisse, "Tamamen takımın başarısına odaklanmış durumdayım. Gol sayısında yukarıda olmaktansa takımımın ligi yukarıda bitirmesi benim tercihimdir. O yüzden açıkçası bu konuda bariz bir hırsım yok. Fakat takımımın ligde üst sıralarda yer alması ve benim de gol krallığında üst sıralarda yer almam beni mutlu eder elbette." diye konuştu.

Ligin 28. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile zorlu bir maç yapacaklarını aktaran Cisse, Malatya deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.





- Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları





Turuncu-yeşilli takım, Süper Lig'de 14 Nisan Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç takımdan ayrı çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. 1 saat 20 dakika süren antrenman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Öte yandan, idmandan önce futbolculardan Junior Fernandes ve Welinton'un doğum günü kutlandı.