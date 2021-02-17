Takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısı yükseldi
Trabzonspor'da 1 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Trabzonspor'da 1 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır." denildi.
Karadeniz ekibinde Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı böylelikle 7'ye yükseldi.