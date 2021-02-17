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Spor Takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısı yükseldi
Spor

Takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısı yükseldi

Trabzonspor'da 1 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 22:39:00 -
Takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısı yükseldi

Trabzonspor'da 1 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır." denildi.

Karadeniz ekibinde Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı böylelikle 7'ye yükseldi.

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