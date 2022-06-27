Takım tezgahları sektörü, 2022 yılının ilk yarısında ihracatını artırdı

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye talaşlı imalat sanayine CNC satış, servis, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konularında hizmet veren Tezmaksan’ın Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, takım tezgahları sektörünün 2022 yılı ilk yarı performansı ve mevcut durumuyla ilgili bilgiler paylaştı. Sektörün 2021 yılında kendi rekorunu kırarak tarihinin en iyi performansını gerçekleştirdiğini söyleyen Aydoğdu, “Bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre sektör olarak üretim ve ihracatımızı yüzde 20 artırdık. İthalatta ise yüzde 2’lik bir küçülme var ama takım tezgahları kullanım oranının aynı kaldığını görüyoruz. İkinci çeyrekte bu büyüme oranlarında biraz daha iyileşmenin olacağını öngörüyor ve yüzde 2’lik bir büyüme bekliyoruz. Dolayısıyla Türkiye’nin kendi içsel bir krizi olmazsa sanayide işler önümüzdeki iki yıl iyi olmaya devam edecek” dedi.

“Dözvizdeki dalgalanma maliyet hesabında büyük sorun”

Takım tezgahları sektörünün pandemide kırılan tedarik zincirinden kaynaklı önemli bir fırsat yakaladığını belirten Aydoğdu, bunu sürdürülebilir kılmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Şu anda dolar bazında makineler yüzde 30 zamlandı. Firmalar halihazırda üretim yapıyor ama esasında yapmak zorunda oldukları için yapıyor ancak şöyle de bir kısır döngü var: Artan enerji maliyetleri ve dövizdeki dalgalanma, maliyet hesabında çok büyük sorun oluşturuyor ve bu da şirketlere kâr olarak yansımıyor. Burada bizim asıl yapmamız gereken konu, bir şekilde dövizi dengede tutup insanların maliyetini hesaplatır hale getirmek. Bunu yapabildiğimizde ve kârı eklediğimizde birim maliyeti ve katma değeri artmış ürünlere doğru yönelmiş olacak sanayimiz.”

“Gençler yeni sanayide çalışmak istiyor”

“İstihdam” ve “vasıfsız işçi” konusunun sektörün önemli gündem maddelerinden biri olduğunun altını çizen Aydoğdu, “Sanayide insanları el gücüyle çalıştırırsanız belli bir zaman sonra o işten sıkılırlar. Sabahtan akşama kadar yüksek tempoda çalışan birini asgari ücretle elinizde tutamazsınız. Mutlaka ücretinde iyileştirme yapmak zorundasınız. Eğer bunu yapamıyorsanız da otomasyona geçmek zorundasınız ve başka çareniz yok. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın hiçbir yerinde gençler sanayide çalışmak istemiyor. Gençler yeni sanayide çalışmak istiyor. CNC tezgahının başına bir tane robot koyduğunuzda o yeni nesil çocuklar robotu programlamak istiyorlar” ifadelerini kullandı.