Takım otobüsüne saldırıya 14 yıl hapis! Fenerbahçe de yaşamıştı

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un otobüsüne 3 bombayla saldıran 29 yaşındaki saldırgan, cinayete teşebbüs ve patlayıcı madde kullanmak suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali öncesi...

11 Nisan 2017'de Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Dortmund'un, Monaco'yu ağırlayacağı maç öncesi Alman ekibinin otobüsünün çok yakınında bir patlama meydana gelmişti. Açılan soruşturma üzerine Alman ve Rus vatandaşlığı bulunan Sergej W. 21 Nisan 2017'de tutuklanmıştı.

Bartra yaralanmıştı

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Dortmund kulübünün hisselerini düşürerek kar elde etmeyi amaçladığı belirtilmişti. Stadın yaklaşık 10 kilometre yakınında yaşanan bu patlama sonrası otobüste hasar oluşmuş ve futbolculardan Bartra bileklerinden yaralandığı için ameliyata olmak zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe de saldırıya uğramıştı

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin takım otobüsüne de 4 Nisan 2015'te Rize-Trabzon yolun üzerinde pompalı tüfekle olduğu belirlenen bir silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Ancak bu olayı kimin veya kimlerin yaptığı bulunamamıştı.

(Ajansspor)