Takım otobüsü alev aldı! Futbolcular canını zor kurtardı!

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden 23 Elazığ FK, 2024-2025 sezonunun 3.hafta karşılaşması için İzmir'e doğru seyir halindeydi. Yeni sezona Harput FK adıyla başlayan ve ilk 2 müsabakadan golsüz beraberlikle ayrılan takım otobüsü, Karşıyaka maçı için İzmir'e doğru seyir halindeyken sabah saat 09.00 sıralarında Manisa'nın Kula ilçe girişinde yangın meydana geldi.

Elazığ Belediyesi'ne ait 23 FE 233 plakalı takım otobüsünün arka motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören otobüs şoförü Yansur Aytaç, İzmir-Ankara D300 karayolunun kenarındaki dinlenme alanına doğru yöneldi. Hareket halindeki otobüsün durmasıyla alevler otobüsün arka kısmını sararken, otobüs içerisindeki 34 kişi kendi imkanları ile otobüsten indi.

Takım oyuncuları ve çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle bir yandan müdahaleye başlarken, bir yandan da durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, arka kısmı yanan otobüse müdahale etti. Alevler otobüsü kaplamadan yangın kontrol altına alınırken, teknik ekip, yöneticiler ve sporcular yangın söndürme çalışmalarını çaresizce izledi.

Öte yandan, meydana gelen yangın olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.