Takasbank, Ödünç Pay Piyasası'nda teknik geliştirmelerini tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ tarafından Takasbank'ın, Merkezi Karşı Taraf (MKT) hizmeti verdiği Ödünç Pay Piyasası'nda (ÖPP) süreçlerini optimize edecek teknik geliştirmelerini tamamladığı bildirildi.

Borsa İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Takasbank'ın piyasaların derinleşmesi ve gelişmesine yönelik çalışmaları kapsamında, ödünç pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu temin edecek, düzenli ve sürekli teklif bulunmasını sağlayacak, süreçleri optimize ve maliyetleri minimize edecek teknik gelişmeler tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildiği belirtildi.

Yeni sistemde ilk etapta Borsa İstanbul BIST 30 Endeksi kapsamında yer alan pay senetlerinin, Takasbank tarafından geliştirilen "Otomatik Ödünç Verme Talimat Ekranları" aracılığıyla aracı kurumlar tarafından ödünce konu edilebileceği aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu sayede işlemlere aracılık eden kurumların üzerindeki operasyonel yüklerin hafifletilmesi ve yatırımcılar tarafından çok düşük maliyetler ile payların ödünç alınması mümkün hale gelecektir. Ayrıca, bu işlemler Takasbank tarafından verilen merkezi karşı taraf hizmeti güvencesiyle gerçekleşecektir. Takasbank tarafından yapılan geliştirmeler ile birlikte ağırlıklı olarak tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen ödünç pay işlemlerinin, otomatize edilmiş süreçler, rekabetçi maliyetler ve Takasbank merkezi karşı taraf güvencesi ile organize bir piyasa üzerinden gerçekleşmesi amaçlanmaktadır."