Tak cihazı aklında kalmasın
Vodafone Türkiye, akıllı ürün ailesi yeni V-Çocuk Saati, V-Pati, V-Araba ve V-Çanta’yı satışa sundu.28 Ekim 2018 Pazar 10:49
Vodafone Türkiye, V-Yaşam markası altında kullanıcısına her an her yerde bağlı olan ve mobil uygulama üzerinden kurulabilen akıllı ürün ailesi yeni V-Çocuk Saati, V-Pati, V-Araba ve V-Çanta’yı satışa sundu.
IoT pazarı hızla büyüyor
IoT pazarının hızla büyüdüğünü söyleyen Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Sunduğumuz son ürünler; araç takip ve güvenlik cihazı, evcil hayvan takip cihazı, çanta takip cihazı ve yeni bir akıllı çocuk saatinden oluşuyor. V-Yaşam ile kullanıcılara, hayatta değer verdikleri herkesin ve her şeyin güvende olduğundan emin olma imkânı sağlıyoruz. IoT alanında dünya çapındaki uzmanlığımızı kullanarak müşterilerimizin dijitalleşmeden en yüksek faydayı sağlamasına yardımcı olmayı sürdüreceğiz” dedi.
Tüketicilerin hayatı kolaylaşacak
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise V-Yaşam ürünlerini, özellikle şehir ve metropollerde yaşayan insanların sevdikleri, değer verdikleri ve önemsedikleri şeylerin güvenliğini sağlama talebinden yola çıkarak tasarladıklarını söyledi.
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