  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kimse gözlerine inanamadı! Burası Alaska değil Yozgat O sorunlar çocuklarda artıyor! Ekranla büyüyen çocukları bekleyen büyük tehlike, ilgi artıyor Türkiye'yi bekleyen Almanya tehlikesi! Hassasiyet göstermeye başladılar O gölde hayat durdu! Balıkçılar avlanmayı bıraktı, kuşlar kıyıya indi Fransız Yüksek Mahkemesi’nden Rum yönetimine darbe! Skandal çağrı Şok edici açıklama geldi: Discombobulator isimli gizli silahı kullandık daha fazla konuşmam yasak Hızlı kilo kaybı neden oluyor? Neler risk? Hızlı kilo vermek için neler lazım?
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
O gölde hayat durdu! Balıkçılar avlanmayı bıraktı, kuşlar kıyıya indi
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

O gölde hayat durdu! Balıkçılar avlanmayı bıraktı, kuşlar kıyıya indi

Konya Beyşehir'de dondurucu soğuklar gölü buzla kapladı, tekneler limanlarda mahsur kaldı. Balıkçılar buz kırma mesaisine başlarken, su kuşları da yiyecek bulabilmek için kıyı kesimlere yöneldi.

#1
Foto - O gölde hayat durdu! Balıkçılar avlanmayı bıraktı, kuşlar kıyıya indi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde etkili olan keskin ayaz, Beyşehir Gölü’nde alışılmış düzeni altüst etti.

#2
Foto - O gölde hayat durdu! Balıkçılar avlanmayı bıraktı, kuşlar kıyıya indi

Göl kıyılarının buz tutması nedeniyle balıkçılar avlanmaya ara verirken, su kuşları da yiyecek bulabilmek için kıyı kesimlere yöneldi. Beyşehir Gölü'nde kıyı kesimlerde oluşan kalın buz tabakası, limanlardan açıklara çıkışı neredeyse imkânsız hale getirdi. Avcı tekneleri buzlar arasında mahsur kalırken, balıkçılar mesailerine ara verdi. Gölde alışık olunan motor sesleri yerini sessizliğe bıraktı. Teknelerinin zarar görmemesi için her gün limanlara gelen balıkçılar, sopalarla ve motor gücüyle buz kırma mesaisi yürütüyor. Buzların kırılmaması halinde teknelerin ve ağların ciddi zarar görebileceği belirtiliyor.

#3
Foto - O gölde hayat durdu! Balıkçılar avlanmayı bıraktı, kuşlar kıyıya indi

Beyşehir Gölü'nün Çiftlik Mahallesi balıkçılarından İbrahim Erdoğan, Ocak ayında buzlanma ve soğuk havalar nedeniyle balıkçılığa ara verdiklerini belirterek, "Kıyılar çok kalın buzla kaplı. Yaklaşık 500-600 metre sahil donmuş durumda. Buz hem teknelerimize hem de ağlarımıza zarar veriyor. Birkaç gün daha istirahat edeceğiz" dedi. Erdoğan, soğuk havada yürüttükleri buz kırma çalışmalarının riskli olduğuna da dikkat çekerek, "Tekne buzun üzerine çıkıp motor gücüyle buzu kırıyor. Buz kırılmazsa tekne kırılır. Çok riskli ama başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı. Beyşehir Gölü'nün yüzeyinin buzla kaplanması, bölgede yaşayan su kuşlarını da olumsuz etkiledi. Göl yüzeyinin donmasıyla birlikte kuşlar, şehir merkezi çevresindeki kıyı kesimlere akın etti. Yiyecek bulabilmek için toplu halde hareket eden su kuşları zaman zaman buz üzerinde yürürken, balıkçılların da buzlu alanlarda besin arayışını sürdürdüğü gözlendi.

#4
Foto - O gölde hayat durdu! Balıkçılar avlanmayı bıraktı, kuşlar kıyıya indi

Beyşehir sakinlerinden fotoğraf tutkunu Mustafa Varol ise, göl kıyılarının tamamen buz tuttuğunu belirterek, "Kuşlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bazıları tek başına kalıyor ama onlar için de hayat mücadelesi devam ediyor. Hava çok soğuk, kuru bir ayaz var. Bu durum hem kuşları hem balıkçıları etkiledi" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Beyşehir Gölü kıyılarının buzla kaplanması ilçe sakinlerinin de ilgisini çekti. Bazı gençler kıyılarda buz üzerine çıkarak kayak yapmaya çalışırken görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!
Gündem

Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!

CHP içinde kazan kaynamaya devam ederken, sol mahallenin en keskin kalemlerinden Yılmaz Özdil, Özgür Özel yönetimine yönelik zehir zemberek ..
Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir
Dünya

Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de DEAŞ mensuplarının Irak'a nakledildiğini duyurdu. Bakan Fidan, bu nakil süreci nedeniyle Suriye'de a..
Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü
Gündem

Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu’na, Türkiye’yi temsilen katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın vakur dur..
Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?
Gündem

Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?

Mütedeyyin insanların yoğun olarak yaşadığı Başakşehir'de, hastane yönetimine sızan birkaç densizin işi midir, yoksa çok daha derin bir skan..
Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi
Gündem

Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi

Balıkesir'de meydana gelen deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıke..
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Aldığı haberle sarsıldı: Allah’a havale ediyorum
Medya

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Aldığı haberle sarsıldı: Allah’a havale ediyorum

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan Doğukan Güngör, 'Kızılcık Şerbeti' adlı diziden kovuldu. Kap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23