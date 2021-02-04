  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Taiz'de bir İHA düşürüldü
Dünya

Taiz'de bir İHA düşürüldü

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 16:58:00 -
Taiz'de bir İHA düşürüldü

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Husi milislerinin Taiz'in El-Berah bölgesinde orduya bağlı bir askeri noktaya saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edilen açıklamada, El-Berah semalarında tespit edilen Husilere ait bir İHA'nın hedef alınarak düşürüldüğü kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar için uzman isimden olay tahmin! 'Rekor kıracak' dedi ve tarih verdi
Ekonomi

Altın alacaklar için uzman isimden olay tahmin! 'Rekor kıracak' dedi ve tarih verdi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle piyasalarda dalgalanmalar devam ederken İngiltere merkezli Standard Chartered adlı bankanın önemli analistle..
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikası sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu..
Polisten kaçarken yakalanan şahıstan ilginç savunma
Yerel

Polisten kaçarken yakalanan şahıstan ilginç savunma

Adana'da polisten kaçarken yakalanan adam, yanındakiler çocuk olduğu için kaçtığını söyleyerek kendisini savunmaya çalıştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay