TAİB Başkanı İmamverdiyev’den depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye’ye destek

Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) Başkanı Akademisyen Sudeif İmamverdiyev, ülkemizde yaşanan şiddetli depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye büyük ve güçlü bir ülke, afetin sonuçlarının hızla ortadan kalkacağından eminiz. Azerbaycan kardeş ülkeye destek veren ilk ülke oldu. Sayın Cumhurbaşkanı hemen tepki gösterdi ve devlet başkanının emriyle en fazla sayıda kurtarıcı Türkiye'ye gönderildi. Aynı zamanda hem devlet hem de halk yardım için seferber oldu" dedi.

TAİB Başkanı Akademisyen Sudeif İmamverdiyev yaptığı açıklamada bu görüşleri dile getirdi: "44 gün süren Zafer Savaşı'nda Türkiye'nin bize siyasi ve manevi destek verdiğini hepimiz minnetle hatırlıyoruz. Türkiye son ana kadar yanımızdaydı. Savaş sırasında Azerbaycan'a karşı yoğun bir baskı vardı. Özellikle Fransa işgalci Ermenistan'ı desteklemiştir. O dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Üçüncü kuvvetler Azerbaycan'a müdahale ederse Türkiye misli ile karşılık verir’ demişti. Bu bize verilen ciddi bir siyasi destekti. Aynı zamanda Sayın Erdoğan, savaş öncesi dönemde Azerbaycan'ın haklı tutumunu tüm platformlarda dile getirdi. Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın politikaları sonucunda ülkelerimiz birbirine çok yakındır. Şimdi ise Türkiye'de korkunç ve yıkıcı bir deprem meydana gelmiştir. On binlerce kardeşimiz hayatını kaybetmiş, çok sayıda kardeşimiz ise enkaz altında kalmıştır. Ancak Türk devleti deprem bölgesinde acil önlemler alıyor ve var gücüyle çalışıyor. Türkiye'nin son yıllardaki gelişimi ortadadır. Biz kardeş ülke olarak bu sorunun hızla çözüleceğinden eminiz ve her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanında olacağız. Bizler tarih boyunca tek millet iki devlet olarak bir arada olacağız, hedeflerimize ulaşmak için birbirimizden desteğimizi esirgemeyeceğiz"