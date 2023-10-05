Tahvil ve dolar neden geriledi?

Yurt içinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret rakamlarını açıkladı. Eylül’de ithalat %14,1 azalışla 27,6 milyar dolar ve ihracat ise %0,3 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Böylelikle aynı dönem için dış ticaret açığı 5 milyar dolara gerilerken, Bakan olumlu bir ivmelenme gözlendiğini belirtti.

Bir sonraki toplantı 26 Kasım'da

OPEC+ ve müttefiklerinin Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretim kesintilerini yılsonuna kadar uzatmasının ardından dün gerçekleştirilen toplantısında üretim politikasını değiştirmemesi bekleniyordu. Nitekim ajandada politika değişikliğine yer verilmezken üretim politikasına ilişkin tavsiye kararı da alınmadı. Bir sonraki toplantı 26 Kasım’da yapılacak. Kur seviyeleri Kur 27,50TL üzerinde kalıcı fiyatlamasına devam ediyor. TCMB’den gelen verilere göre TL’nin reel değeri Eylül’de de yükseldi. ABD’de özel sektör istihdamı 89 bin ile beklenti altında kaldı. Teknik olarak gün içinde sınırlı hareketler gördüğümüz kurda 27,55TL seviyesi üzerinde kalıcılığın devam etmesi durumunda 27,60TL ve 27,70TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 27,40TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 27,30TL ve 27,20TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

Yukarı yönlü baskı var mı?

AHL Analiz'e göre, dün 1816 dolar seviyesine kadar geri çekilen ons altın Dolar endeksinde ve ABD tahvillerinde gevşeme ile birlikte ABD’de 89 bin kişi ile beklentilerin çok altında kalan tarım dışı özel sektör istihdam verisinin ardından aşırı satış bölgesinden tepki verdi ve 1830 dolar seviyesini test etti. Bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi işgücü piyasasının durumu hakkında daha net bilgi verecek. Teknik olarak gün içinde 1825 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1820 ve 1815 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Olası yukarı yönlü tepki alımlarının gelmesi durumunda ise 1830 dolar ve üstünde 1835 ile 1840 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.

İstihdam verisi önemli

Ons altın tarafında 1830 dolar seviyesine varan tepki yükselişlerinin ardından kur tarafında da 27,50TL üzerinde kalıcı fiyatlamanın devam etmesi ile birlikte yurtiçi gram altın fiyatları dün 1628TL seviyesini test etti. Dün yurtiçinde dış ticaret açığındaki gerileme ile birlikte reel efektif döviz kurundaki yükselişlerin dolarTL’de etkisi sınırlı kaldı. ABD’de bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yarın tarım dışı istihdam verileri takip edilecek. İlk direnç noktası olarak 1620TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1625TL ve 1630TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1615TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1610TL ve 1605TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.