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Spor Tahsin Hasoğlu kahkahaya boğdu! Yorumcuların Gomis hikayesini anlattı
Spor

Tahsin Hasoğlu kahkahaya boğdu! Yorumcuların Gomis hikayesini anlattı

Yeniakit Publisher
2023-07-19 03:06:00 -

Süper Lig'in fikstür çekimi açılışında sahne alan komedyen Tahsin Hasoğlu, izleyicileri kahkaha tufanına boğdu.

Komedyen Tahsin Hasoğlu, Süper Lig'in fikstür çekimi açılışında kulüp başkanlarını güldürdü.

Hasoğlu, "Gecenin ilerleyen saatlerinde IQ düşüyor tabi, Gomis gol atmış pozisyonu inceliyorlar. Yorumcu dediki, bakın Gomis öyle bir golcü ki havada kaç saniye asılı kalıyor. Başladı saymaya 1, 2 .......18, 19 dedi. Öbürü de bu ağır çekim. Öbürü de olsun o daha zor dedi. Yönetmen görüntüyü 2x'e indirse Gomis 4 gün havada kalacak kimse de yadırgamayacak." dedi.

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