Tahsin Babaş: 2019 yılı için çalışmalarımızı hazırladık

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kuzeykent Mahallesinde 40 milyon liralık bir yatırımla yapılması planlanan Millet Bahçesi’nin Kastamonu’yu adeta cazibe merkezi haline getireceğini söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kuzeykent Mahallesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, merkezi yönetim ile yerel yönetimin entegreli çalışması durumunda şehrin büyüme kaydedebileceğini belirterek, “Yerel hizmetlerle birlikte hükümetinde yatırımları birbirine entegre olması gerekiyor. Bizler, bu kapsamda 2019 yılı için çalışmalarımızı hazırladık ve şuan da zamanı geldikçe yerine getiriyoruz. Hükümetin yatırımları olmadan şehri büyütmenin imkanı yok. Bu yüzden merkezi yönetimle yerel yönetimlerde birbirlerine entegreli çalışması gerekiyor. Bu kapsamda da bizler her konuda çalışmalarımızı başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Kastamonu mitinginde özellikle yapılmasını vaat ettiği projelerin şuan için hızlı bir şekilde hayata geçtiğini görüyoruz” dedi.

“Millet Bahçesi, Kastamonu’yu cazibe haline getirecek”

Millet Bahçesi’nin Kastamonu’yu adeta cazibe merkezi haline getireceğini ifade eden Başkan Babaş, “Kuzeykent Mahallesinde Hasan Doğan Spor Tesisleri ile Pazaryeri arasında 240 dönüm arazi vardı. Burayı Millet Bahçesi olarak projelendirdik. Projemizi hazırladık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına onaya gönderdik. Bakanlığımızda projemizi kabul ederek onayladı ve TOKİ’ye de yapılması için gönderdi. İnşallah Nisan ayı içerisinde Millet Bahçesi projesine başlanacak. Kastamonu’yu bir cazibe merkezi haline getirecek. Hazırladığımız proje, Türkiye’de bu konsepte yapılacak ilk projeler arasındadır. Bu yüzden hem bakanlığımız hem de bizler bu projeyi önemsiyoruz. Bu projenin başlaması ve tamamlanmasıyla Kastamonu, çok önemli bir kazanım sağlayacaktır. İki millet kıraathanesi, 1 millet meydanı 10 bin metrekarelik alana sahip gölet, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, oturma ve dinlenme alanları, mangalsız piknik alanları, cam terası, her yaş gurubuna hitap eden oyun parkları, doğal tırmanma alanı, parkurlar, kütüphane, ahşap oyuncak atölyeleri, hobi bahçesi, teşhir ve satış üniteleri gibi birçok şeyi içerisinde bulunduracak. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın her noktaya ulaşabilecekleri engelsiz park projesidir. Önümüzdeki günlerde Millet Bahçesi hızla başlayacak ve bitirilecek. Millet Bahçesi, Nisan ayında ihale edilecek. Bu proje 40 milyon liralık bir bedelin üzerinde ihale edilecek” şeklinde konuştu.

“7 bin konutun elektriğini çöpten üretiyoruz”

Çöpten 7 bin konutun elektriğini ürettiklerini belirten Başkan Babaş, “TÜİK verilerine göre bilindiği üzere Kastamonu, Türkiye’de en temiz şehirdir. Bizler, en temiz şehir kalmak için çaba sarf ediyoruz. Bu konuda çeşitli projeler üretiyoruz. Bu temizliğimizi daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden Sıfır Atık Projesini yaygınlaştırıyoruz. Çöp konteynırların tamamını yer altına alıyoruz. Bu sayede bölgede ve konteynırların olduğu bölgelerde çevre kirliliğini daha da minimuma indirmiş olacağız. KASMİB adı altında da Çöp Gaz Üretim Tesisinde toplanan çöplerle elektrik üretiyoruz. Topladığımız çöplerimizi de değerlendiriyoruz ve bunu enerjiye çevirdik. Bundan 7 bin konutun elektriğini sağlayan tesisi kurduk” ifadelerini kullandı.

“Atıksı Arıtma Tesisi projesinde teklifler alındı, değerlendirme devam ediyor”

Atıksu Arıtma Tesisi projesinde tekliflerin alındığını ve değerlendirmenin de devam ettiğini anlatan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, şöyle konuştu: “Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız Atıksu Arıtma Tesisi projemiz bulunuyor. Bu projeye 2008 yılında başladık ve üzerinde bir hayli fazla çalıştık. Bu projeyi Avrupa Birliği kapsamında ele aldık ve ancak 2019 yılında bu proje gerçekleşme imkanı buldu. 2 ay önce projemiz IPADR-2 kapsamında kabul edildi ve Avrupa Birliği Fonundan proje bedeli de karşılanacak. Projemiz kabul edildi ve 5 Mart’ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihale çalışmaları başladı. Şu anda teklifler alındı ve değerlendirme aşaması devam ediyor. Bu değerlendirme bittiğinde de hızlı bir şekilde projeye inşallah başlamış olacağız. Bunlar basit projeler değil. Millet Bahçesi de Nisan ayında ihale edilecek, Atıksu Arıtma Tesisi de ihale değerlendirme aşamasındadır. Atıksu Arıtma Tesisi projesi de 100 milyon liralık bir yatırım bedeline sahip. Buranın bütün işlemleri bitirilmişti, kamulaştırılması da yapılmıştır. Hiçbir problemi kalmamıştı, tekliflerin değerlendirilmesi de tamamlandığında zaman kaybetmeden çalışmalar inşallah başlayacak.”

“Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi, yüzde 100 destekleme alacak”

Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinde yüzde 100 destek sağlanacağını açıklayan Başkan Babaş, “Bu projeler, kolay projeler değil. Kısa sürede gerçekleşmesi mümkün olmayan projeler. Biz, bu projeleri takip ederken de projelerimiz bir bir yatırım programına alınmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Projesidir. Buranın arsası alındı, tapuları elimizde. Bunun yanında ilave kamulaştırmalar var. Bu da belediyemiz tarafından yapılıyor. Anacak Kentsel Dönüşüm kapsamında iki il, 2019 yeni Sanayi Sitesi programına alındı. Kastamonu ile Rize, bundan yararlanabildi. Bu iş kolay olmadı. Bizler, iyi çalışma yürüttük, takip ettik, mevzuatı eksiksiz yerine getirdik, araziyi de taşlık bölgesinden 560 bin metrekarelik araziyi yolları ve yeşil alanları çıkarıldıktan sonra 320 bin metrekaresini 5,5, liradan hazineden satın aldık. Bunu almamızla birlikte müracaat ettik ve 2019 yatırım programına da hızlı bir şekilde alındı. Kentsel Dönüşü Projesi adı altında Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinde yüzde 100 desteklenecek, yüzde 70 desteklenmeyecek. Alt yapı ve üst yapı ile binalar dahil olmak üzere projenin yüzde 100 desteklenecek ve TOKİ tarafından da bunların yapılmasına bizlerde olumlu bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah bunlar daha da netlik kazanacak”

“Biz, şeffaf bir belediyecilik yönetimi yapıyoruz” dedi.

Kastamonu’da şeffaf bir belediyecilik yönetimi yaptıklarını vurgulayan Başkan Babaş, şunları söyledi: “Bizim, çalışmalarımız her yıl denetleniyor. Her şeyimiz açık ve şeffaf. Kastamonu Belediyesi, en az borcu olan bir belediyedir. İller Bankasına 11 milyon lira kadar borcu bulunuyor. Bu da uzun vadeli ödemeli alt yapı hizmetlerinden doğan borçtur. Bizim, her şeyimiz nettir, isteyene belgeleriyle birlikte bunları sunabiliriz. İsteyen, borcumuzu araştırabilir. Bu yüzden bizler, belediyemizin kaynaklarını etkin ve verimli kullanıyoruz. Üretiyoruz, ürettiklerimizi de yatırıma çeviriyoruz. Biz, bu aşamada merkezi hükümetten de destekler aldık ama merkezi hükümet size, alın şu parayı kullanın demez, bunun için proje yapmanız bir şeyler üretmeniz gerekiyor. Sizler, direkt halkı ilgilendiren sosyal, çevresel projeler hazırlarsanız, bunlarda doğru projeler ise mevzuata uygun ve teknik alt yapısı da oluşmuşsu bu projeler merkezi hükümet tarafından da desteklenir. Hükümetimiz, işini yapan, üreten, proje hazırlayan belediyelerine de sahip çıkıyor.”

“Milletimiz, laf üretenle hizmet üreteni iyi bilir”

Kastamonu halkının laf üretenle hizmet üretenin kim olduğunu iyi bildiğini ve 31 Mart’ta da buna göre oyunu kullanacağını söyleyen Başkan Babaş, “Kastamonu’da sosyal hayatı hızla oluşturmamız gerekiyor. Üniversitemiz hızla gelişiyor. Şehrimize okumaya gelen 30 binden fazla öğrencimiz var. Bu yüzden üniversite öğrencilerimizin ekonomiye ve şehre entegre edebilmek için ciddi manada projelerimiz olduğunu anlattık. Özellikle Millet Bahçesi, Kongre ve Kültür Merkezi, bin 300 kişilik Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurt, öğrencilerimize ve gençlerimize yönelik hazırladığımız projelerdir. Bunlar basit yatırımlar değil, büyük yatırımlardır. Bizim amacımız iş üretmek, hizmet üretmek, laf üretmek değil. Laf üretenleri görüyoruz. Bizim, milletimiz bilir, kim laf üretiyor kim hizmet üretiyor bizim milletimizin iyi bilir” diye konuştu.

“Madde Bağımlısı gençlerimizi çalışmaya yönelterek hayata bağlayacağız”

Madde bağımlısı gençleri hayata bağlamak için de çalışmalarının olduğunu söyleyen Başkan Babaş, “Madde bağımlılığı ve uyuşturucu mücadeleyle ilgili çalışmalarımızda bulunuyor. Bu, sadece polisiye önlemlerle aşılabilecek bir sorun değil. Bu yüzden öncelikle bu guruptaki insanlarımızı hayata bağlamamız gerekiyor. Bizimde bu konuda yerel yönetimler olarak yardım almamız gerekiyor. Bu kapsamda Madde Bağımlılığıyla ilgili bir kurulumuz var. Onlarla da istişare ederek özellikle madde bağımlıların hayata tutunması sağlayacağız. Ardından bu guruptakilerin işe sahip olmalarını sağlayacağız, çalışıp üretici haline getirmemiz gerekiyor. Bundan verim alabileceğimizi düşünüyorum. İlk etapta hayata bağlayacağız, hayata bağlamak içinde üretimde çalışmaya teşvik edeceğiz” dedi.

“Kuzeykent imar planlaması, 2011’de revize imar planına yapıldı”

Kuzeykent Mahallesinde imar planının 2011 yılında yapıldığını söyleyen Başkan Babaş, “Tosya Yolu imar planı 1995 yılında yapılmıştır. Bizler, yükseklik serbestken göreve geldikten sonra 15 kata düşürdük. Başka uygulama yok. Kuzeykent Mahallesi imar planlaması, 2011’de revize imar planına yapıldı. Biz burada ne yaptık? Ada bazına geçtik, yine yükseklik serbest olmasına rağmen 15 katla sınırladık. Ama burada bizim otoparka ihtiyacımız var, ada bazında yapılırsa her daire başı bir yeraltı otoparkı koyun. Böyle de olunca imara ağır bir yük bindi. Her daireye bir yeraltı otoparkı yapmak kaydıyla lejantta belli bir yüzde artış sağladık. O yaptığımız düzenleme otoparkı karşılamadı bile. Yaptığımız, mevcut imarı 15 kata düşürmek. Candaroğulları Mahallesinde de imar planı 2011 revize imar planıyla devam ediyordu. Burası da 3 bölümde ele alınmıştı. 1000 metrekareye kadar 750, bin ve bin 500 metrekare aralığında belli bir emsal uygulaması vardı. Biz orada, böyle bir şey olduğu zaman ada içerisinde, diyelim ki 8 parsel var vatandaş 7 parselde en yüksek emsali dolduruyordu. Bir parseli almasına gerek kalmıyordu. O nedenle bir iki adada çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bunu kaldıralım, adanın tamamı anlaşmadığı sürece bu imardan yararlanamaz hükmünü koyduk. Doğrusu da buydu. 10 katlı bina var yanında da 3 katlı niye o anlaşmamış. İmar öyleydi. Bundan sonra yapacağınız uygulamalarda adada herkes anlaşarak tek bir emsal kullanılacaktır, yaptığımız bu. Bunun dışında bir uygulama yapmadık. İnönü Mahallesi’nde imar planlaması 1995 yılına aittir. Orada da herhangi bir değişiklik yapmadık. Gelelim Güney imara. Yani bizim dönemimizde yapacağımız dediğimiz imar şu anda hazırlandı ama meclisimize gelmedi. Orada da Güneykent imarı yaklaşık 376 hektar. Burada da zemin+4 kat şeklinde düzenledik. Birkaç noksanı vardı meclise getirmedik. Bundan sonra hazırlığımız bu. Onun dışında herhangi bir tasarrufumuz olmadı” şeklinde konuştu.

“Teleferik Projesi, 1 ay içerisinde inşallah bitirilecek”

Teleferik Projesinin 1 ay içerisinde bitirileceğini açıklayan Başkan Babaş, “Teleferik demonte bir sistemdir. İstenildiği zaman sökülebilir. Direkleri hazır, mekanizmaları kuruldu. Bir tek halatın çekilmesi kaldı. Bu halatta özel bir aparatlı helikopter ile çekiliyor. Bu da yurtdışından geliyor. Bunu bekliyoruz. Yalnız bizler, bu Teleferik Projesinde bir gecikme yaşadık. Direklerimizin daha önceden belirlenen yeri daha sonra değişti. Direk yeri değişince de bütün sistem değişti. Halat kalınlığı bile 4.2’den 4.7’ye çıktı. Bunlar yenilenince de ister istemez bir zaman kaybına yol açtı. Şu anda bir sıkıntı yok, inşallah 1 ay sonra teleferik bitecek fakat en az 4 ay kadar deneme süresi olacak. Denemeyi geçince de artık insanların binmesine izin verilecek. İnşallah teleferik faaliyete geçince bu bölge cazibe merkezi haline gelecek. Saat Kulesi ile Kale arasında teleferik hattı olacak. Bu hattın altında cephe iyileştirme de olunca bir turizmin gelişmesini sağlayacak. Bundan da bu yörenin halkı, esnaflarımız faydalanacak. Cazibe merkezi haline gelmesi, hem insanımızın hem esnafımızın hem de turizmin gelişmesine faydası olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Tosya Yolu’nun yüzde 90 alt yapısını tamamladık”

Tosya Yolunun 2018 yılında alt yapısının yüzde 90’nını tamamladıklarını belirten Babaş, şöyle konuştu: “2019 yılında ise kaplama sistemine geçilecek yani BSK dediğimiz sıcak asfalt ile tanışacak. Tretuvarlarımızı tamamlamış olacağız. Ayrıca ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz şu anda da yerini hazırladığımız alana ilk yapılacak pazaryerlerimizin başında geliyor. İhtiyaca göre Tosya Yoluna inşallah mahalle evi, sosyal tesisler, semt sahası, büyük çaplı bir mahalle parkı, otopark gibi ihtiyaçlarını bu yıl içerisinde inşallah bir bir tamamlayacağız.”

“Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde derenin üzerine rekreasyon alanı yapılacak”

Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde derenin üzerine rekreasyon alanı yapacaklarını ifade eden Başkan Babaş, “Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde TEİAŞ’ın arka bölümünde bulunan dere boyunca 400 araçlık garajlar yapacağız. Üzerini ise rekreasyon alanı olarak düzenleyeceğiz. O bölgede hem insanlarımız rahatça, hoşça vakit geçirecek hem de altına vatandaşlarımız araçlarını koyabilecek. Bu projemizde o yörenin insanları için önem arz etmektedir. Bisiklet ve yürüyüş yolları olacak. Önümüzdeki dönem inşallah burası yapmayı planladığımız yerler içerisinde” dedi.

“Belediyede iyi bir ekibimiz var”

Kastamonu Belediyesi’nin iyi bir noktaya geldiğini ve belediye de iyi bir ekip kurduklarını anlatan Başkan Başkan, şunları söyledi; “Biz, iyi bir belediyecilik yaptığımızı düşünüyoruz. Ayrıca belediyemizde de çalışan personelimiz hem donanımlı hem de iyi bir ekipten oluşuyor. Bizler, belediye personelimizin hem eğitimlerine hem de mesleklerinde her türlü ilerleme imkanı sunduk. Bunun yolunu açtık. İyi bir belediye kadromuz bulunuyor. Şoföründen sahada çalışan elemanlarına kadar iyi bir ekibiz. Her birimdeki çalışan personelle iyi bir belediyecilik hizmeti yaptık. İnşallah bu ekibimizle biz, bir 5 yılda daha milletimizden görev alıp yarım kalan projelerimizi yerine getirmek istiyoruz.”