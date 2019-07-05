Tahrikçi karanlık oda, kendini aklama çabasında... Oda tv, böyle sıyrılmaya çalışıyor!

yeniakit.com.tr Gazetemiz Haber Müdürü Murat Alan’a yönelik alçak saldırının yankıları sürerken, skandalın birincil sorumlusu FETÖ ve sol medyanın kendilerini aklama çabası dikkatlerden kaçmıyor. Alan’ın Akit TV ekranlarındaki sözlerini cımbızla seçip saptırarak günlerce Alan’ı medya lincine tabi tutan Oda tv, az daha Alan’ın canına mal olacak skandaldaki sorumluluğunu gizlemeye çalışıyor.

MHP susuyor, Oda tv konuşuyor

Gazetemiz Yeni Akit, bugünkü sürmanşetinden verdiği ‘MHP, neden susuyor!’ başlıklı haberinde Alan’a yönelik saldırıya MHP’nin suskun kalmasını eleştirdi. Faruk Arslan imzalı haberde, “Alan’a yönelik alçak saldırının failleri Serdar Acar, Bayram Geçimli, Ferhat Özcan ve Savaş Karaca’nın savcılık ifadesinde MHP ile ilişkilerini dile getirmesi, saldırıda kullanılan otomobilin içerisinde Ülkü Ocakları’na ait yazılı materyallerin bulunması ve saldırganların Ülkü Ocakları ile bağlantılarının açığa çıkması, gözlerin MHP’ye çevrilmesine yol açtı. MHP ise 3 haftadır sessiz. Yayın Kurulu Üyemiz ve Haber Müdürümüz Murat Alan’a beyzbol sopalı ve bıçaklı saldırı düzenleyen 4 zanlının siyasi bağlantıları kamuoyunda tartışma konusu olurken, İyi Parti mensuplarının dahi, zanlıların kimliğini deşifre ederek adres gösterdiği Milliyetçi Hareket Partisi konuyla ilgili derin bir sessizliğe gömülmüş durumda” denildi.

MHP, neden susuyor! Murat Alan’a saldıranların siyasi kimlikleri tartışılıyor

Odatv utanmazlığı!

Türkiye’deki sol terörist fraksiyonların sözcüsü konumundaki odatv ise saldırıdaki sorumluluktan sıyrılmaya çalışıyor. Akit’in haberini “Akit MHP’yi işaret etti” başlığıyla çarpıtarak haberleştiren odatv, gazeteci Murat Alan’ı günlerce hedef gösterip saldırıyı teşvik ettiğini unuttururcasına saldırıdaki rolünü gizlemeye çalıştı.

Alan’ı günlerce hedef gösterip adeta saldırganları teşvik eden odatv, Alan’a yönelik saldırının akabinde de “Akitçi dövüldü mü?” başlıklarıyla verdiği haberini, fotoğraflı ve Emniyet’te kaydı olmasına rağmen “dövüldüğü iddia edildi” ifadeleriyle vermişti. Alan’a yönelik saldırıda FETÖ ile işbirliğine giden Odatv, FETÖ’cü “Kaçsaatoldu” twitter hesabından aldığı görüntüleri yayınlamıştı.