Otomobil alanı enflasyon yaktı! Fiyatlar reelde yüzde 16 düştü

"OTOMOBİL YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI" LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, 2025 başında 1 milyon TL ile sıfır otomobil alan bir kişinin, yıl sonunda 1 milyon 180 bin TL değerinde bir araca sahip olduğunu belirtti. Bu tutarın enflasyona göre düzeltilmiş gerçek değerinin 851 bin 100 TL olduğunu vurgulayan Nazik, "Yani otomobil sahibi bir yılda neredeyse 150 bin TL kayıpla karşılaştı. Aynı 1 milyon TL’yi altına yatıran bir yatırımcı ise yıl sonunda 1 milyon 993 bin 302 TL’ye ve yüzde 52 reel getiri elde etti. Vergi ve maliyet yükü, hızlanan değer kaybı, finansman maliyetleri ve belirsiz ikinci el fiyatları otomobili tekrar yatırım aracı olmaktan çıkarıyor. Otomobil aslında sadece değer kaybetmiyor, aynı zamanda bakım, sigorta, vergi ve finansman maliyetleriyle sürekli nakit yakan bir varlık haline geldi. Bu nedenle artık sahiplik değil, erişim ön plana çıkacak" şeklinde konuştu.