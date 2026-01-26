  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fazla fazla görüyoruz üstelik... Eski pipetlerle yapabileceğiniz şaşırtıcı 5 şey Kızının Güllü'yü nasıl ittiğini itiraf etmişti: Sultan Nur'un ifadesi yalan çıktı! Ilgaz'ın kar ruloları büyüledi C vitamininden tutun da... Limon neye iyi gelir? Limonun 10 faydası, 1 zararı... Piyasalar yangın yeri! Altın ve gümüş durdurulamıyor, sert yükselişin nedeni belli oldu Uzmanından ailelere ‘baş ağrısı’ uyarısı: Çocuklarda migreni hafife almayın! Genetik bir miras olabilir… Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme! Napoli yine yapacağını yaptı! Yok artık...
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
Otomobil alanı enflasyon yaktı! Fiyatlar reelde yüzde 16 düştü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil alanı enflasyon yaktı! Fiyatlar reelde yüzde 16 düştü

Türkiye otomobil piyasasında uzun yıllardır süregelen "araç yatırımdır" algısı, 2026 yılına girerken yerle bir oldu. 2025 yılı verilerini içeren kapsamlı raporlar, otomobil fiyatlarının enflasyon karşısında ezildiğini ve yatırımcısına reel bazda büyük kayıplar yaşattığını ortaya koydu.

#1
Foto - Otomobil alanı enflasyon yaktı! Fiyatlar reelde yüzde 16 düştü

2025 yılında otomobil satışları rekor kırsa da, fiyat artışları enflasyonun çok gerisinde kaldı. LenaCars raporuna göre, sıfır otomobil reel bazda yüzde 12, ikinci el ise yüzde 16'dan fazla kayıp yaşattı. Gram altının yüzde 99 kazandırdığı bir yılda, otomobil alanlar enflasyon karşısında yaklaşık 150 bin TL zarar etti.

#2
Foto - Otomobil alanı enflasyon yaktı! Fiyatlar reelde yüzde 16 düştü

Türkiye’de otomobilin hem ulaşım hem de yatırım aracı olarak görüldüğü dönem resmen kapandı. LenaCars tarafından hazırlanan son rapor, 2025 yılında otomobil fiyatlarındaki artışın nominal düzeyde kalırken, enflasyon karşısında ciddi değer kaybettiğini gösterdi. Yıl başında 1 milyon TL'ye alınan bir sıfır aracın değeri yıl sonunda 1 milyon 180 bin TL'ye çıksa da, enflasyona göre düzeltilmiş gerçek değeri 851 bin TL'ye geriledi. Aynı dönemde parasını altına yatıranlar ise varlıklarını ikiye katladı.

#3
Foto - Otomobil alanı enflasyon yaktı! Fiyatlar reelde yüzde 16 düştü

Geçtiğimiz yıl otomobil satışları tarihi rekor kırarken, raporlar otomobillerdeki fiyat artışının enflasyonun altında kaldığını gösteriyor. LenaCars'ın raporuna göre, 2025 başında 1 milyon TL ile sıfır otomobil alan bir kişi, yıl sonunda 1 milyon 180 bin TL değerinde bir araca sahip oldu. Gram altın ise aynı dönemde yüzde 99 artış ile 1 milyon TL'den 1 milyon 993 bin 302 TL'ye ulaştı. Mevduat faizi de 154 bin 457 TL reel getiri sağladı

#4
Foto - Otomobil alanı enflasyon yaktı! Fiyatlar reelde yüzde 16 düştü

Türkiye otomobil pazarı 2025 yılında satış rakamlarında rekor tazelerken, fiyat tarafında önemli bir kırılma yaşadı. Otomobil, geçtiğimiz yıl fiyat artışında enflasyonun gerisinde kalarak reelde 'kayıp yazdı'. LenaCars’ın hazırladığı rapor, otomobilin finansal açıdan artık bir güvenli liman olmadığını, buna karşılık araç kiralamanın hem bireysel hem kurumsal tüketici için daha rasyonel hale dönüştüğünü ortaya koyuyor. LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, "Otomobil geçtiğimiz 1 yılda yatırım değerini koruyamadı. Tüketicilerin ve şirketlerin bir kısmının da sahiplik yerine kiralamaya yönelmeye başladığını görüyoruz. Türkiye’de otomobil son yıllarda hem ulaşım hem yatırım aracı olarak görülüyordu. Ancak 2025 verileri, bize durumun değişeceğini gösteriyor" dedi.

#5
Foto - Otomobil alanı enflasyon yaktı! Fiyatlar reelde yüzde 16 düştü

Rapora göre, 2025 yılının başında 1 milyon TL’yi farklı yatırım araçlarına yatıran bir yatırımcının yıl sonundaki durumu, otomobil fiyatlarının diğer yatırım enstrümanları karşısındaki değişimini ortaya koyuyor. Buna göre, 2025'te gram altın yüzde 99 artış ile 1 milyon TL’den 1 milyon 993 bin 302 TL’ye ulaşırken, mevduat faizi de 154 bin 457 TL reel getiri sağladı. Sıfır otomobil ise nominal olarak yüzde 18 artışa rağmen reelde yüzde 12.89 kayıp, ikinci el araç da nominal yüzde 14 artışa rağmen reel yüzde 16.89 kayıp yaşadı. BIST 100 reel bazda yüzde 16.32 kayıp yaşarken, dolar ve eurp kurları da enflasyonun altında kalarak reel getiri üretemedi.

#6
Foto - Otomobil alanı enflasyon yaktı! Fiyatlar reelde yüzde 16 düştü

"OTOMOBİL YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI" LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, 2025 başında 1 milyon TL ile sıfır otomobil alan bir kişinin, yıl sonunda 1 milyon 180 bin TL değerinde bir araca sahip olduğunu belirtti. Bu tutarın enflasyona göre düzeltilmiş gerçek değerinin 851 bin 100 TL olduğunu vurgulayan Nazik, "Yani otomobil sahibi bir yılda neredeyse 150 bin TL kayıpla karşılaştı. Aynı 1 milyon TL’yi altına yatıran bir yatırımcı ise yıl sonunda 1 milyon 993 bin 302 TL’ye ve yüzde 52 reel getiri elde etti. Vergi ve maliyet yükü, hızlanan değer kaybı, finansman maliyetleri ve belirsiz ikinci el fiyatları otomobili tekrar yatırım aracı olmaktan çıkarıyor. Otomobil aslında sadece değer kaybetmiyor, aynı zamanda bakım, sigorta, vergi ve finansman maliyetleriyle sürekli nakit yakan bir varlık haline geldi. Bu nedenle artık sahiplik değil, erişim ön plana çıkacak" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi
Gündem

Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis çatısı altında skandal ifadelerle dolu bir konuşmaya imza attı.
Mustafa Şentop cephesinden Mine Kırıkkanat’a cevap! İddialar tamamen yalan
Gündem

Mustafa Şentop cephesinden Mine Kırıkkanat’a cevap! İddialar tamamen yalan

Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un avukatı Yaşar Baş, gazeteci Mine Kırıkkanat’ın İstanbul Erkek Lisesi ve Selahaddin Şentop hakk..
Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti
Gündem

Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti

Filistin davasında “denge politikası” izleyen IKBY, SDG/YPG konusunda da ikili davranıyor. Barzani ve şürekası PKK aleyhine açıklamalar yapa..
Şam Uluslararası Havalimanı'na radar sistemi! Türkiye'yi hedef alan iddiaya yalanlama
Gündem

Şam Uluslararası Havalimanı'na radar sistemi! Türkiye'yi hedef alan iddiaya yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye’nin Şam Uluslararası Havalimanı’na radar sistemi kurduğuna ilişkin iddialar ..
Emeklilere kötü haber: Yüzde 35 zam geldi!
Ekonomi

Emeklilere kötü haber: Yüzde 35 zam geldi!

İstanbul'daki özel yaşlı bakım merkezleri ve huzurevlerinin yeni yıl tarifeleri netleşti. Barınma ve bakım maliyetlerine gelen yüzde 35'lik ..
40 canın hesabı bu kadar mı! Diplomatik krizde yeni perde
Dünya

40 canın hesabı bu kadar mı! Diplomatik krizde yeni perde

İsviçre'de 40 kişinin yaşamını yitirdiği bar yangını soruşturmasında, işletme sahibi Jacques Moretti'nin kefaletle serbest bırakılması İtaly..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23