C vitamininden tutun da... Limon neye iyi gelir? Limonun 10 faydası, 1 zararı...

Kışın en önemli C vitamini desteklerinden biri de limon. Peki, limon neye iyi gelir, limon kim için zararlı olur, limon tansiyon düşürür mü? Limon bağışıklıktan sindirime, cilt sağlığından ferahlık hissine kadar vücutta birçok organı etkiliyor. Fakat limonun faydası olduğu gibi yan etkileri de bulunuyor. İşte “Limon neye iyi gelir?” sorusunun 10 cevabı…