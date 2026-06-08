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Gündem Tahran'dan siyonist rejime net mesaj! İran Meclis Başkanı Kalibaf bölgedeki tansiyonun asıl sorumlusunu ilan etti!
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Tahran'dan siyonist rejime net mesaj! İran Meclis Başkanı Kalibaf bölgedeki tansiyonun asıl sorumlusunu ilan etti!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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Tahran'dan siyonist rejime net mesaj! İran Meclis Başkanı Kalibaf bölgedeki tansiyonun asıl sorumlusunu ilan etti!

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesapları üzerinden İran halkına ve dünya kamuoyuna hitaben yayımladığı mesajda, İran ile işgalci İsrail arasında yaşanan son karşılıklı saldırıların perde arkasını araladı.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran-İsrail karşılıklı saldırılarının gerekçesine ilişkin, “Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı.” dedi.

Kalibaf, İran halkına hitaben sosyal medya hesaplarında mesaj yayımladı.

İsrail’in Lübnan’a yönelik önceki saldırılarını müzakereleri kesme ve saldırı tehdidiyle durdurduklarını ve mevcut durumda bu kez doğrudan İsrail’e saldırı düzenleyerek durduklarını savunan Kalibaf, “Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı.” ifadelerini kullandı.

“Askeri manada zafer kazanmamış ve diplomasi alanında ilerlememiş olsaydık, Lübnan ve deniz ablukası meselesinde elimiz kolumuz bağlı olurdu.” diyen Kalibaf, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin, “Ne diplomasi askeri harekata engel, ne de askeri harekat diplomasiye. Müzakerelerin hedefi savaşın sona ermesi ve kalıcı güvenliğin sağlanmasıdır, ABD ile normalleşme değil.” hatırlatmasında bulundu.

Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri’nin olası tehditlere karşı harekete geçmek için her zaman hazır olduğu mesajını verdi.

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