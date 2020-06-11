Tahran'daki İran Radyo-Televizyon Kurumu'nda yangın

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'daki İran Radyo-Televizyon Kurumu'nda (IRIB) yangın çıktı.

İran devlet televizyonu, Tahran'daki IRIB yerleşkesinde bulunan camekân binada yangın çıktığını duyurdu.

"Camu Cem" kanalının bulunduğu binada çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, binadaki tüm çalışanların da tahliye edildiği belirtildi.

Yangının can ya da mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.