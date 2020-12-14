  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tahran'da Karabağ şehitlerini anma programı düzenlendi
Aktüel

Tahran'da Karabağ şehitlerini anma programı düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 19:43:57 -
Tahran'da Karabağ şehitlerini anma programı düzenlendi

TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da Karabağ şehitlerini anmak amacıyla bir program düzenlendi.

Tahran'ın güneyindeki Şehr-i Rey'de bulunan Şah Abdülazim türbesindeki konferans salonunda düzenlenen anma merasimine, Tahran'ın geçici Cuma İmamı Kazım Sıddıki, İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Muhammed Hicazi ve diğer yetkililer katıldı.

Tahran'ın geçici Cuma İmamı Sıddıki, programda yaptığı konuşmada, Karabağ'ın İslam toprağı olduğunu belirterek, “Karabağ zaferinden dolayı tüm İslam ümmetini kutluyorum. Karabağ için savaşan ve hayatını kaybedenler şehittir.” dedi.

Kum kentindeki medreselerde okuyan Azerbaycanlı öğrencilerin de katıldığı programda, Karabağ şehitleri için şiir ve mersiyeler okundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan flaş hamle
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş hamle

Merkez Bankası’nın para ve kur politikası metni tanıtım toplantısında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ilk kez kamera karşısına geçecek. Pa..
İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı
Dünya

İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı

İsrailli Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan bir makalede, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye konusunda tavsiye verildi. "Türkiye üç..
Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor
Gündem

Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağının gelebileceğini belirtti.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay