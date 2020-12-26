  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tahran'da çığ nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
Aktüel

Tahran'da çığ nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:47:03 -
Tahran'da çığ nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

ANKARA (AA) - İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Şemiranat ilçesinde dün akşam saatlerinde düşen çığın altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, Tahran'ın kuzey bölgelerindeki kar ve kar fırtınası nedeniyle Şemiranat ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 2 kişinin daha cesedine ulaştıklarını ve olayda toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Velipur, kayıp kişilerden 14'ünün kurtarıldığını belirterek, 7 kişinin daha kayıp olduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Velipur, ağır hava şartları nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yarına kadar durdurduğunu kaydetti.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Borisov, kimlerin rahatsız olduğunu açıkladı: Erdoğan beni tebrik edince...
Dünya

Borisov, kimlerin rahatsız olduğunu açıkladı: Erdoğan beni tebrik edince...

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesi adına iyi işler yaptığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini kutlamasının siyasi..
İnsanlık dışı olay! Ülkede infiale neden oldu
Dünya

İnsanlık dışı olay! Ülkede infiale neden oldu

Yemen'in İbb vilayetinde bir kadının çocuklarının gözü önünde İran destekli Husiler tarafından öldürülmesi ülkede infiale neden oldu. ..
Gürcistan'dan 'Türkiye' hamlesi
Dünya

Gürcistan'dan 'Türkiye' hamlesi

Gürcistan Parlamentosu’nun, ülkenin uygulaması gereken dış politikayla ilgili onayladığı karar taslağında Türkiye ile olan stratejik iş birl..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay