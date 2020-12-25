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Aktüel Tahran'da çığ altına kalan 2 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Tahran'da çığ altına kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:38:16 -
Tahran'da çığ altına kalan 2 kişi hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Şemiranat ilçesinde düşen çığın altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran'ın kuzey bölgelerindeki kar ve kar fırtınası nedeniyle Şemiranat ilçesinde çığ düştü.

Çığın altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin kaybolduğu belirtildi.

İran Kızılayı ve Acil Yardım Kurumuna bağlı arama ve kurtarma ekiplerinin kaybolan kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.


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