Tahran petrol üretimini azaltıyor

İran, Hürmüz Boğazı’nda ABD ablukasının yarattığı depolama baskısı nedeniyle petrol üretimini azalttığını bildirdi. ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı sıkılaştırmasıyla birlikte İran’ın petrol ihracatının son haftalarda keskin biçimde düştüğü ve depolama kapasitesinin hızla dolduğu belirtildi.

İran’ın enerji politikalarına yakın kaynaklara göre, mevcut üretim seviyeleri korunursa ülkenin depolama kapasitesinin dolmasına yaklaşık bir ay kaldı. Üst düzey bir yetkili ise Tahran yönetiminin tankların tamamen dolmasını beklemeden “önleyici bir adım” olarak ham petrol üretimini proaktif şekilde düşürdüğünü ifade etti.

ABD ve İsrail’in şubat sonunda başlattığı savaş, 8 Nisan’da sağlanan ateşkesle durdurulmuş olsa da, taraflar arasında Pakistan’da yapılan barış görüşmeleri sonuçsuz kaldı.

Savaşın başlamasından bu yana İran, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürerek küresel piyasalara petrol, gaz ve gübre akışını önemli ölçüde sınırlarken, ABD de İran limanlarına karşı karşı abluka uyguluyor.

ABD ordusu, uygulanan ablukanın İran’ın yaklaşık 6 milyar dolarlık petrol ihracatını engellediğini açıkladı. Savaş öncesinde de yüksek olan enflasyonun ise yüzde 50’nin üzerine çıktığı bildirildi.