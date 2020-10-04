Tahran ile ilgili olay sözler! ‘Türkiye korkusu var’ dedi ve açıkladı: İran bunu bekliyor

Ermenistan konusunda itidal çağrıları yaparak arka planda Erivan yönetimine yardım yaptığı ortaya çıkan İran’ın çatışmalara ilişkin tutumu birçok kesimin tepkisini çekiyor.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, İran’ın Azerbaycan politikasını Rusya’nın belirtleyeceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Salih Yılmaz, “İran'ın Azerbaycan politikasında Ruhani-Zarif, tarafsız bir tavır sergilemeye çalışıyor. Dini lider Hamaney'in ise Türk nüfusun da etkisiyle Azerbaycan'a desteği dikkat çekiyor. Ancak pratikte İran'ın politikasını Rusya'nın alacağı tavır belirler” dedi.

Yılmaz, İran’ın Türkiye’ye ilişkin bir takım korkularının olduğunu söyleyerek, “Rusya tarafsız ise o da tarafsız kalır. Rusya eğer birz Ermenistan'a destek verse İran da aynı şekilde o tarafa kayacaktır. İran'a göre Dağlık Karabağ'da hakimiyet Azerbaycan'da Türkiye ve İsrail varlığını güçlendirecek korkusudur” ifadelerini kullandı.

Yılmaz açıklamalarının devamında şunları söyledi:

Hem İran'ın hem de Rusya'nın Ermenistan ile stratejik işbirliği anlaşması var. Bu anlaşmaya göre iki ülkeden birine yapılacak saldırı diğerine de yapılmış sayılacaktır. Ancak Rusya'nın Ermenistan'a mesafeli durarak Azerbaycan'a sessiz desteği İran'ı da çaresiz bırakıyor.