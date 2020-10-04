  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Tahran ile ilgili olay sözler! ‘Türkiye korkusu var’ dedi ve açıkladı: İran bunu bekliyor
Dünya

Tahran ile ilgili olay sözler! ‘Türkiye korkusu var’ dedi ve açıkladı: İran bunu bekliyor

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, İran'ın Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına ilişkin tutumunu değerlendirdi. Yılmaz, cephe hattında İran'ın Rusya'dan gelecek adımı beklediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 18:13:00 -
Tahran ile ilgili olay sözler! ‘Türkiye korkusu var’ dedi ve açıkladı: İran bunu bekliyor

Ermenistan konusunda itidal çağrıları yaparak arka planda Erivan yönetimine yardım yaptığı ortaya çıkan İran’ın çatışmalara ilişkin tutumu birçok kesimin tepkisini çekiyor.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, İran’ın Azerbaycan politikasını Rusya’nın belirtleyeceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Salih Yılmaz, “İran'ın Azerbaycan politikasında Ruhani-Zarif, tarafsız bir tavır sergilemeye çalışıyor. Dini lider Hamaney'in ise Türk nüfusun da etkisiyle Azerbaycan'a desteği dikkat çekiyor. Ancak pratikte İran'ın politikasını Rusya'nın alacağı tavır belirler” dedi.

Yılmaz, İran’ın Türkiye’ye ilişkin bir takım korkularının olduğunu söyleyerek, “Rusya tarafsız ise o da tarafsız kalır. Rusya eğer birz Ermenistan'a destek verse İran da aynı şekilde o tarafa kayacaktır. İran'a göre Dağlık Karabağ'da hakimiyet Azerbaycan'da Türkiye ve İsrail varlığını güçlendirecek korkusudur” ifadelerini kullandı.

Yılmaz açıklamalarının devamında şunları söyledi:

Hem İran'ın hem de Rusya'nın Ermenistan ile stratejik işbirliği anlaşması var. Bu anlaşmaya göre iki ülkeden birine yapılacak saldırı diğerine de yapılmış sayılacaktır. Ancak Rusya'nın Ermenistan'a mesafeli durarak Azerbaycan'a sessiz desteği İran'ı da çaresiz bırakıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yandım ali

böyle bir şey yapıyorsa karıştırın iranı darma dağın olsun toplayamasın kendini şu çıban başını kesin atın artık abd,israil,rusya,ingiltere neyse iranda o dur halkını kurtarın bu aşağılık ....
  • Yanıtla
24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi
Dünya

24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi

İspanya'da ikamet eden Mısırlı muhalif iş insanı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması: Kabul etmiyoruz
Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması: Kabul etmiyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Türkiye iddiaları sonrası bir açıklama yaptı. Bakanlık, iddiaları kabul etmediklerini duyurdu...
Irak Başbakanı'ndan 'pes' dedirten sözler:
Dünya

Irak Başbakanı'ndan 'pes' dedirten sözler: "Bizi kurtardı" dedi, 'Gitme' diye yalvardı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD Büyükelçiliğinin kapanmasının ve diğer ülke temsilciliklerinin çekilmesinin Irak için felaket sonuçlar..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay