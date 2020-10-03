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Dünya Tahran için yeni koronavirüs kısıtlaması getirildi
Dünya

Tahran için yeni koronavirüs kısıtlaması getirildi

İran'ın başkenti Tahran'da koronavirüsün neden olduğu ölümler ve vaka sayısında yaşanan artış üzerine daha önce kaldırılan kısıtlamalar yeniden getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:55:00 -
Tahran için yeni koronavirüs kısıtlaması getirildi

Çin'in Wuhan eyaletinden tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını komşu ülke İran'da etkisini sürdürüyor.

Başkent Tahran'da kısıtlamalar geri getirildi

Son günlerdeki koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayılarındaki artış sonrası İran'ın başkenti Tahran'da daha önce kaldırılan kısıtlamalar yeniden hayata geçirildi.

Konuyla ilgili Tahran Valiliğinde açıklama yapıldı. Açıklamada, bugünden itibaren bir hafta süreyle yeni tip koronavirüs karşı kısıtlamaların yeniden getirildiği kaydedildi.

Böylece başkent Tahran'da bulunan üniversiteler, okullar, dini medreseler, camiler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, kafeler, hayvanat bahçeleri, eğlence merkezleri ve yüzme havuzları kapalı olacak.

Koronavirüse karşı getirilen koronavirüs kısıtlamalar çerçevesinde Tahran'da cuma namazı da kalınmayacak.

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