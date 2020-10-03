Tahran için yeni koronavirüs kısıtlaması getirildi
İran'ın başkenti Tahran'da koronavirüsün neden olduğu ölümler ve vaka sayısında yaşanan artış üzerine daha önce kaldırılan kısıtlamalar yeniden getirildi.
Çin'in Wuhan eyaletinden tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını komşu ülke İran'da etkisini sürdürüyor.
Başkent Tahran'da kısıtlamalar geri getirildi
Son günlerdeki koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayılarındaki artış sonrası İran'ın başkenti Tahran'da daha önce kaldırılan kısıtlamalar yeniden hayata geçirildi.
Konuyla ilgili Tahran Valiliğinde açıklama yapıldı. Açıklamada, bugünden itibaren bir hafta süreyle yeni tip koronavirüs karşı kısıtlamaların yeniden getirildiği kaydedildi.
Böylece başkent Tahran'da bulunan üniversiteler, okullar, dini medreseler, camiler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, kafeler, hayvanat bahçeleri, eğlence merkezleri ve yüzme havuzları kapalı olacak.
Koronavirüse karşı getirilen koronavirüs kısıtlamalar çerçevesinde Tahran'da cuma namazı da kalınmayacak.