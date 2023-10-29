Tahminleri hep tutan isim ekonomist Hatice Kolçak, Türkiye'ye ilan etti: gram altında bu rakam olacak! O tahmin

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, gram altın yatırımcıları için önemli ipuçları verdi. İşte gram altın yatırımı yapanlar için Kolçak’ın çok önemli öngörüleri, şok eden sözler

Türkiye’de yatırım yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği seçeneklerden birisi de gram altındır. Altın, ekonomik kriz zamanlarında güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Bu yüzden yatırımcılar, enflasyon gibi ekonomik tehlikelere karşı kendilerini korumak için gram altına yönelirler.

Hatice Kolçak’a göre, doların Türk lirasına karşı değerlenmesi, gram altın fiyatlarını da artırabilir. Bu nedenle yatırımcılar, döviz kurlarındaki hareketleri takip etmelidir. Hatice Kolçak, gram altın fiyatlarını etkileyebilecek bazı kritik sayılara işaret etmektedir. İşte Kolçak’ın vurguladığı noktalar.

2 BİN 500 TL SINIRI AŞILABİLİR

Kolçak, Orta Vadeli Program (OVP) verilerine göre gram altının 2.500 TL’nin üzerine çıkma ihtimalinin olduğunu söylemektedir. Bu, Türkiye’nin ekonomik sorunlarının devam etmesi ve doların yükselmesi halinde mümkün olabilir.

Doların yükselişinin gram altını da yükseltebileceğinden bahseden Kolçak, doların gelecek yıl 36,80 TL’ye ulaşması durumunda, gram altının 2.765 TL’ye kadar çıkabileceği ifade etti. Bu durum, dolar kurunun gram altın fiyatları üzerindeki etkisini göstermektedir.

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ONS FİYATININ ETKİSİ

Dünya altın piyasalarında önemli bir rol oynayan ons fiyatı, gram altın fiyatlarını da belirler. Eğer ons fiyatı 2.000 doları geçerse, gram altının 3.000 TL’yi geçebileceği vurgulanmaktadır. Hatice Kolçak ve diğer uzmanlar, doların Türk lirasına karşı değer kazanmasının önlenemez olduğunu düşünmektedir. Türkiye ekonomisinin küresel ekonomik koşullar ve iç faktörlerle bağlantılı olması, doların Türk lirasına karşı güçlenmesine neden olmaktadır.

Hatice Kolçak’ın açıklamaları, yatırımcılara gram altına olan ilgilerini devam ettirmeleri gerektiği konusunda bir öneri niteliğindedir. Özellikle doların değer kazanmasını beklememek ve enflasyona karşı daha iyi bir korunma sağlaması nedeniyle gram altının avantajlı bir seçenek olduğuna işaret etmektedir. Uzmanlar, döviz piyasasındaki değişimleri ve doların gidişatını yakından takip etmelerini ve bu faktörleri gram altın yatırım stratejilerine dahil etmelerini tavsiye etmektedirler. Bu, yatırımcıların doğru yatırım kararları vermelerine katkı sağlayacaktır. (gazetebanka)