Tahmini yine tuttu! Türkiye’yi özellikle uyarmıştı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Denizli'de ise saat 14.25' te merkez üssü Bozkurt olan 6.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından deprem kahinini tahminleri tekrar akıllara geldi.

Hollandalı Frank Hoogerbeets, son zamanlarda yaptığı deprem tahminlerinin doğru çıkmasıyla ünlendi ve deprem kahini olarak anılmaya başladı. Deprem kahini son yaptığı uyarı ile korkutmuştu.

Hoogerbeets, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda bu tahminleri için gezegenlerin ve ayın pozisyonlarına baktığını ve bunun için özel olarak geliştirdiği 'Solpage' adlı bir bilgisayar programından faydalandığını açıklamıştı.

'Deprem kahini' Şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmiş ve mega deprem olacağını belirtmişti. Ekvador'da aynı hafta içinde yaşanan 7,5 büyüklüğündeki deprem akıllara tekrar 'deprem kahini'nin açıklamalarını getirmişti.

Türkiye'yi de uyarmıştı

Ardından Türkiye için de uyarılarda bulunmuş ve Denizli, Acıpayam'da 20 Mart tarihinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde sismik hareketlere dikkat çeken Hoogerbeets 4-5 Ağustos'a dikkat çekmiş, 4 Ağustos'ta Japonya'da nükleer felaketin yaşandığı Fukuşima bölgesinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Hoogerbeets, Ditranium adlı internet sitesinde ve YouTube hesabında yeni uyarılarda bulundu.

Hoogerbeets, YouTube hesabında kritik ay ve gezegen hizalanmalarının sismik dalgayı tetikleyebileceğini belirtti. Hollandalı isim 4 Ağustos'a ek olarak 6 ve 7 Ağustos'un da kritik olduğunu ve 6 üzeri deprem beklediğini açıkladı.