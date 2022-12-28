Tahmin etmek zor değil! Akit'in manşeti Sözcü'ye cuk oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, yaptığı dev hamlelerle başını zillet paydaşları ve fonlu medyasının çektiği ‘istemezük’çü zihniyete hazımsızlık nöbetleri geçirtmeye devam ediyor.

Erdoğan’ın enerjiyi millileştirme ve dışa bağımlılığı bitirmeye yönelik adımları meyvelerini bir bir veriyor. Türkiye; yaptığı çalışmalar sonucu Karadeniz'de 1 trilyon dolar değerinde 710 milyar metreküplük büyük bir doğalgaz rezervi keşfetti.

Fondaş medya salya akıtmaya başladı

Arpasını CHP'den alan fondaş medya akıllarınca rezervleri küçük görerek hemen her gün salya akıtıyor. CHP'nin borazanını öttüren Sözcü Gazetesi, manşetine bugün 'Yıllardır aynı gaz aynı petrolü buluyoruz' şeklinde alaycı bir başlık attı.

Hiçbir dönem "Gelene ‘Hocam’ gidene ‘Paşam’ demeyen" duruşuyla doğruları haykıran Yeni Akit Gazetesi adeta Sözcü'ye bugünkü manşetiyle kapak yaptı.

Yeni Akit'in 'Zillette gaz sancısı' manşeti, Sözcü Gazetesi'nin 'Yıllardır aynı gaz aynı petrolü buluyoruz' şeklindeki alaycı başlığına adeta cuk oturdu. Yeni Akit'in Sözcü'nün manşetine aynı gün verdiği ayar, Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında da masaya yatırıldı.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Karşınızdaki adamın ruh yapısını biliyorsanız, daha önceden attığı yalanları, iftiraları biliyorsanız bazı şeyleri tahmin edebiliyorsunuz. Dün biz bu programında Sözcü, Cumhuriyet ve avanesinin nasıl yalanlar attığını hatırlattı. Onlarda bizi doğrularcasına manşetler attılar.