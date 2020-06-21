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Aktüel

Tahliye kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde yaklaşık 4 metre derinliğindeki su tahliye kanalına düşen 2 yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 12:59:48 -
Tahliye kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde yaklaşık 4 metre derinliğindeki su tahliye kanalına düşen 2 yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.


Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yaylak kırsal Mahallesinden geçen DSİ’ye ait su tahliye kanalında 2 yavru köpek olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kanala inerek yavru köpekleri çıkarttı. Vatandaşlar, yavru köpeklerin 3 gündür kanalda olduğunu ve kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramadığını belirtti. Dışarı çıkartılan yavru köpeklere yem ve su verildi.

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