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Tahkim'den Fenerbahçe'ye iyi haber!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü'ne vermiş olduğu 40 bin liralık para cezasını 20 bin liraya indirdiğini açıkladı.

05 Ekim 2018 Cuma 16:30
Tahkim'den Fenerbahçe'ye iyi haber!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle almış olduğu 40 bin lira para cezasında indirime gitti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin 40 bin liralık para cezası 20 bin liraya indirildi.

Kurul, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Ülker Stadı'ndaki 4 tribünün bazı bloklarında yer alan sarı-lacivertli taraftarlar için verdiği elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesi yönündeki kararını ise onadı.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 16:30
  1. TFF
  2. TFF Tahkim Kurulu
  3. Fenerbahçe

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