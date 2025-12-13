Tahkim'den Beşiktaş ve Serdal Adalı'ya Müjde! PFDK Cezaları İptal Edildi

TFF, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Tahkim Kurulu'nun bu kararını kamuoyuna duyurdu.

Büyük Para Cezası ve Hak Mahrumiyeti Kalktı

PFDK, daha önce yaptığı bir değerlendirmede, "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" gerekçesiyle Beşiktaş Kulübü'ne 2 milyon 700 bin liralık ağır bir para cezası vermişti. Aynı kararla, Kulüp Başkanı Serdal Adalı da 15 günlük hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.

Tahkim Kurulu, bu cezaları inceledikten sonra her iki kararı da iptal etme yönünde hüküm verdi. TFF'nin açıklamasına göre, cezaların kaldırılması kararı oy çokluğuyla alındı. Bu kararla birlikte, Beşiktaş Kulübü yüklü para cezasından kurtulurken, Başkan Adalı da yeniden görevine tam yetkiyle devam edebilecek.