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Spor Tahkim'den Beşiktaş ve Fenerbahçe kararı
Spor

Tahkim'den Beşiktaş ve Fenerbahçe kararı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen 24 bin TL para cezasını onadı. Kurul ayrıca, Beşiktaş ile Orkan Çınar arasında usule ve esasa aykırı bir durum olmadığına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 18:24:00 -
Tahkim'den Beşiktaş ve Fenerbahçe kararı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen 24 bin TL para cezasını onama kararı aldı. Kurul ayrıca Ankaragücü'nün Polonyalı futbolcusu Michal Pazdan'a verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını da onadı.

Kurulun aldığı kararlar şu şekilde:

"-Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.'nin futbolcu Orkan Çınar ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/304 - K.2020/395 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

-Denizli Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Sedat Şahintürk ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.11.2020 tarih ve E.2020/248 - K.2020/318 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

-Denizli Spor Kulübü Derneği'nin Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.11.2020 tarih ve E.2020/261 - K.2020/361 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

-Denizli Spor Kulübü Derneği ve futbolcu Yunus Teke'nin aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/285 - K.2020/385 sayılı kararına tarafların itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının itirazının reddine,

- Davacının itirazının kısmen kabulü ile; alacağa uygulanacak faiz başlangıç tarihinin 24.02.2020 tarihinden itibaren işletilerek; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının, faiz başlangıç tarihi yönünden düzeltilerek onanmasına,

-İttifak Holding Konya Spor Kulübü'nün görevlisi Hüseyin Ekinci ile ilgili PFDK'nın 16.02.2021 tarihli E.2020-2021/683 K.2020-2021/850 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- İttifak Holding Konya Spor Kulübü'nün görevlisi Hüseyin Ekinci'nin akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle İttifak Holding Konya Spor Kulübü'nün görevlisi Hüseyin Ekinci'nin toplam 3 ay hak mahrumiyeti ve 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

-MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün futbolcusu Michal Pazdan ile ilgili PFDK'nın 18.02.2021 tarihli E.2020-2021/696 K.2020-2021/859 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün futbolcusu Michal Pazdan'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

-Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 18.02.2021 tarihli E.2020-2021/691 K.2020-2021/865 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin müsabaka sonrası futbolcularının Kulüp Televizyonuna takım otobüsünün bulunduğu park alanında röportaj vermelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,karar verilmiştir."

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