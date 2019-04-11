Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Galatasaray’ın defans oyuncusu Christian Luyindama’nın 2 maç men cezasını onadı. Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Galatasaray’ın defans oyuncusu Christian Luyindama’nın 2 maç men cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Galatasaray’ın defans oyuncusu Christian Luyindama’nın 2 maç men cezasını onadı.

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