Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Galatasaray’ın defans oyuncusu Christian Luyindama’nın 2 maç men cezasını onadı.
Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Galatasaray’ın defans oyuncusu Christian Luyindama’nın 2 maç men cezasını onadı.11 Nisan 2019 Perşembe 17:19
Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Galatasaray’ın defans oyuncusu Christian Luyindama’nın 2 maç men cezasını onadı.
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