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Tahkim Kurulu, Adem Büyük için yapılan itirazı reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Evkur Yeni Malatyaspor futbolcusu Adem Büyük’ün Beşiktaş maçında Lens’e yaptığı hareket sonrasında gördüğü kırmızı kart sonucunda aldığı 2 maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:53
Tahkim Kurulu, Adem Büyük için yapılan itirazı reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Evkur Yeni Malatyaspor futbolcusu Adem Büyük’ün Beşiktaş maçında Lens’e yaptığı hareket sonrasında gördüğü kırmızı kart sonucunda aldığı 2 maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti.


Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu’nun 27 Şubat 2019 günlü (12) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aldığı karar şöyle:


"Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü’nün futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK’nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/674 K.2018-2019/818 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;


Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü’nün futbolcusu Adem Büyük’ün rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:53
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