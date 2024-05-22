Tahir Sarıkaya'dan skandal İsrail sözleri! Büyük tepki çekti

Sarıkaya'nın Adnan Oktar suç örgütüne ait A9 kanalında yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Sarıkaya çıktığı programda, küçük yaşta kız çocuklarını istismar suçundan 600 yıl hapis cezası alan Altuğ Müştak Berker ve örgüt üyelerinden "Ankara ve Doktorlar imamları" arasında gösterilen Pınar Akkaş ile sohbet ettiği görülüyor.

Görüntülerde İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını görmezden gelen yorumlarda bulunan Sarıkaya, Filistinlilerin topraklarını sattığı, saldırgan olanın Filistin tarafı olduğunu iddia ediyor.

İSRAİL'İ SAVUNAN SÖZLER!

Sarıkaya'nın sözleri şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaser Arafat öldü 7-8 milyar dolar parası olduğu ortaya çıktı!

İsrail kafasına göre bomba patlatmıyor, Hamas füzeyi gönderiyor, İsrail orayı tespit ediyor tak gönderiyor bombayı.

Türkiye'de şöyle zannediliyor, İsrail canı sıkıldıkça evleri çocukları bombalıyor; Öyle bir şey yok!

Yıllar önce Gazze ve Filistin topraklarını İsrail'e satmanın bedelini ödüyor.!

OKTAR'IN SAĞ KOLU DİDEM ÜRER'İN SARIKAYA İLE İLGİLİ İFADESİ

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün 2 numarası Didem Ürer'in mahkemede savcılık iddianamesinde yer alan operasyon detayları yeniden gündem oldu.

Polisin dinleme kayıtlarına ve iddianamaye giren bilgiler arasında, örgüt lideri Adnan Oktar'ın sağ kolu olarak gösterilen Didem Ürer'in operasyon sırasında Oktar ile birlikte kaçtıkları ve yakalandıkları ana kadar sık görüştükleri gazetecileri telefonla aradıkları belirtiliyor.

Daha sonra mahkemeye çıkan Ürer'in konuyla ilgili soruya şu cevabı verdiği kaydedildi:

“Basını aramak için zaten bütün telefon kayıtlarında da bu çok açık... Tahir Sarıkaya'yı aradık"

Hakkındaki iddialara kendisinn örgütün mağdur ettiği kız çocuklarını ve ailelerini savunduğunu iddia eden Sarıkaya, Beyaz TV'de sunuculuk yapmaya devam ediyor.