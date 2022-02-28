Tahir Kıran'dan görülmemiş tepki: Hani Cumhurbaşkanı'nın takımıydık

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 yendi. Maçın hakemi Ümit Öztürk'ün kararları tartışma konusu olurken Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran mücadelenin sonunda TV100'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tahir Kıran'ın açıklamaları şöyle:

"Ben artık kimseye güvenmiyorum. Barış olsun, futbol sahada oynansın dedikçe, işin cılkını çıkardılar. Ligin 3. haftasından beri, bunları yaşıyoruz. Artık yeter. 2-1 galipken maçı aldılar, 4-2 oraya verdiler. Galatasaray hak ederek alsa, ağzımı açmazdım.

İlk maçta olduğu gibi Galatasaray yine hak ettiği bir maçı kazanmadı. Takımımı tebrik ederim. 10 numara oynadılar. Çok zor bir deplasmanda oynadık. Stat Galatasaray - Fenerbahçe maçı gibi doluydu. Bırakın futbol oynansın, kazanan da kazansın. Bu kadar ucuz değil!

İstediğin kadar bağır, ya ceza alıyorsun ya da bağırdığınla kalıyorsun. Allah bunları bildiği gibi yapsın. Artık bezdik! İnsanların emeklerini çalmayın! Benim içinde geçerli, Göztepe için de geçerli! Onlara yapılanları da gördük. Galatasaray'ı kurtarmanıza gerek yok. Galatasaray kendi kendini kurtarır! Bir haftadır bu maça hazırlandık, bu takımı nasıl toparlayacağız. Baiano'yı eline vurdun diye attın.

MHK Başkanı'nı aradım 'Buna Galatasaraylı diyorlar, bize yanlış yapmasın' dedim. 'Hayır, ben çok eminim ve kefilim' dedi. MHK başkanı kefaletini ödesin! Maç sırasında da kendisini aradım. Böyle komik penaltılar olur mu? Bizim penaltılarımız verilmedi.

Omar, Gedson'un kaval kemiğine girdi, bizim aleyhimize faul verdi! O hareket direkt kırmızı! Ayıptır arkadaşlar! İnsanların emeği var.

Biz katliam yaşadık! Resmen Rizespor'un hakkı yenmiştir! Nereye kadar susacağız! Sen mi Cüneyt Çakır'ı istemiyorsun, al sana Ümit! Nereye kadar gidecek bu? Hani Cumhurbaşkanı'nın takımıydık, kollanıyorduk! Nasıl olacak! Kimlerin, nerelerde olduğunu görüyoruz."