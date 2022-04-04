Tahir Büyükhelvacıgil kimdir, nereli? Tahir Büyükhelvacıgil hangi görevlerde bulundu?

Gündemde yer alan isimlerden birisi de Tahir Büyükhelvacıgil oldu. Vatandaşlar Tahir Büyükhelvacıgil'in hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Tahir Büyükhelvacıgil kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

Tahir Büyükhelvacıgil kimdir?

1958 yılında Konya’da doğan Tahir Büyükhelvacıgil, Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Bölümünden mezun olmuştur.1888 ‘den beri faaliyet gösteren ve kurumsallaşmış bir aile şirketi olan Helvacızade Gıda İlaç Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş Grubu’nun 3. Kuşak üyelerindendir (Helvacızade A.Ş, 1997 yılından bu yana Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında birçok yıl yer almıştır). 1991 yılında kurulan Konya’da bir ilk olan Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisler ‘inde ZADE markası ile yemeklik sıvı yağ üretimi ve ZADE VİTAL markası ile besin destekleri ve beşeri ilaç üretimi yapan grubun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Helvacızade A.Ş. Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı olan Tahir Büyükhelvacıgil, bu görevinin yanı sıra dünyada ve Türkiye’de pek çok platformda yer almayı sosyal sorumluluğu olarak görmektedir.

Tahir Büyükhelvacıgil hangi görevlerde bulundu?

Tahir Büyükhelvacıgil’in gerçekleştirdiği görevler arasında ;

1986-1996 yılları arasında Konya Ticaret Odası Meclis Üyeliği,

1993-1996 yılları arasında Konya Müstakil Sanayicileri ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği,

1996-2000 yılları arasında Konya Ticaret Odası Meclis Başkanlığı,

2005-2013 yılları arasında Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı,

2005-2013 yılları arasında Konya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı.

2005-2013 yılları arasında OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu), Yönetim Kurulu Üyeliği,

2007-2008 yılları arasında TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği,

2007-2011 yılları arasında TSE-Sojuztest LTD Şirketi Ortaklar Kurulu Başkanlığı,

2008-2011 yılları arasında TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Yönetim Kurulu Başkanlığı,

2008-2011 yılları arasında BASB (Bölgelerarası Standardizasyon Birliği) Başkanlığı

2009-2011 yılları arasında TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Yönetim Kurulu Üyeliği,

2010-2011 yılları arasında ISO (International Organization for Standardization) Yönetim Kurulu Üyeliği,.

2011-2017 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulan GS1 Türkiye (Milli Mal Numaralandırma Merkezi) Komite Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

2013-2018 yılları arasında Konya Sanayi Odası Meclis Üyeliği,

BALO (Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar) Yönetim Kurulu Üyeliği,

2009- 2019 yılları arasında ENVER (Enerji Verimliliği Derneği) Yönetim Kurulu üyeliği, bulunmaktadır.

Tahir Büyükhelvacıgil halen hangi görevde bulunuyor?

1991 yılından itibaren Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği üyesi olan Helvacızade A.Ş. adına katılan Tahir Büyükhelvacıgil, 26 Mart 2015 tarihinden itibaren Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı,

2006 yılından itibaren Konya T.D.V. (Türkiye Diyanet Vakfı) Yönetim Kurulu Üyeliği,

2013 yılından itibaren TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu, Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Üyeliği,

2017 yılından itibaren GS1 Türkiye Vakfı (Türkiye Global Standartlar Tedarik Zinciri ve Lojistik Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ,

2018 yılından itibaren Konya Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerine devam etmektedir.