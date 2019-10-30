Tahir Büyükakın'dan tarihi konuşma! İkiyüzlü Batı'ya ayar üstüne ayar verdi

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fransa'nın Strasbourg kentinde yapılan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde yaptığı konuşmada 'Seçilmiş bir belediye başkanı örneğin DAEŞ'ten bir terör örgütü mensubuyla irtibatta olsaydı, ona yardımda bulunsaydı, onunla ilişkisi olsaydı ve mahkemeleriniz ya da kamusal organlarınız buna ilişkin delillere sahip olsaydı siz bu belediye başkanının görev yapmasına izin verir göz yumar mıydınız?' dedi.

Büyükakın sözlerine şöyle devam etti: Sayın heyet Diyarbakır'a bir izleme komitesi üyesi yollamak isterse orada adını vermeden belirtmek istediğim bir parti var o partinin binasının önünde duran anneleri dinlemek isterse o anneler Diyarbakır'daki o kürt anneler o partinin önünde nöbet tutuyorlar. Bizim çocuklarımızı PKK terör örgütünden geri verin bize diyorlar. O anneleride heyetin üyelerinin izlemesini istiyorum. İzleme komitesi neden Türkiye söz konusu olduğunda neden bütün meseleleri masanın üzerine çıkarıyorlar acaba jeopolitik başka kaygıları mı var?