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Tahir Babaoğlu İnegölspor’da

TFF 2.

21 Haziran 2019 Cuma 17:28
Tahir Babaoğlu İnegölspor’da

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Ankara Demirspor’dan Forvet Tahir Babaoğlu ile 1 yıllık anlaşma imzâladı.


Kulüp tesislerinde düzenlenen imzâ töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Aziz Bolat, "Hayırlısıyla yeni bir sezon çalışmalarına başladık. Daha önce iç transferde genç arkadaşlarımızla anlaşma sağlamıştık. Bugün de ilk dış transferimizi forvet hattına yapıyoruz. Geçtiğimiz sezon devre arası geldiği Ankara Demirspor’da çıktığı 15 maçta 11 gol atarak takımının ligde kalmasında büyük rol oynayan forvet mevkii oyuncusu 27 yaşındaki Tahir Babaoğlu ile anlaşmış bulunuyoruz. Tahir kardeşimizin gol yollarında takımımıza katkı sağlayacağından eminiz. Kendisine güveniyoruz. Şu anda görüşme halinde bulunduğumuz oyuncular var. Anlaşmalar tamamlandığında kamuoyu ile paylaşacağız. Ben anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.


Tahir Babaoğlu ise, "Ben de İnegölspor gibi hedefi olan bir futbolcuyum. İnegölspor’unda hedeflerinin farkındayım. Kulübün, camianın tarihini biliyorum. Bu ligin köklü takımlarından. İnşallah biz de arkadaşlarımla el ele verip, bu sene İnegölspor’u hedeflediği yerlere taşımak istiyoruz. Ben de kendi adıma goller atıp güzel sezonlar geçirmeyi diliyorum. İnşallah Allah İnegöl takımıyla birlikte bir üst lige çıkmayı nasip eder" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:28
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