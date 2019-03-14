0553 313 94 23

Tahir Ateş, turizm projelerini Bakan Ersoy ile paylaştı

Cumhur ittifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr.

14 Mart 2019 Perşembe 01:25
Tahir Ateş, turizm projelerini Bakan Ersoy ile paylaştı

Cumhur ittifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sürdürüle bilir turizm projesini paylaştı.


Bodrum Kalesindekiresterasyon çalışmalarını incelemek için Bodrum’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş bir araya geldi.Önceki gece ilçeye gelen Bakan Ersoy’u Milas-Bodrum Havalimanında karşılayan Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Ak Parti Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Ak Parti Bodrum İlçe yönetimi ve Ak Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Ateş sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kale incelemesi öncesinde gerçekleşen toplantıda, Dr. Ateş Bodrum turizmi ve hayata geçirmek istediği projeleri hakkında Bakan Ersoy’a bilgi verdi. Kale ziyareti sonrasında yapılan basın açıklamasında ise Dr. Tahir Ateş, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli bütün projelerinin de 21 Mart günü gerçekleşecek olan toplantıda açıklanacağını ifade etti.


Bodrum Kalesinin yüzde 60’lık bölümünün 15-18 Mayıs Müzeler Haftasında açılışının yapılacağını belirten Bakan Ersoy ise restorasyon çalışmalarının 18 Mayıs 2020’de bitirilerek Kalenin tamamının ziyarete açılacağını söyledi.


Kale Caddesi ve Cevat Şakir Caddesi üzerinde yürüyerek esnaf ziyaretleri yapan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Milletvekili Yavuz Demir, Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP İlçe Başkanı Ömer Varan, Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, İlçe yönetim kurulu üyeleri yol üzerindeki Merkez Taksi Durağında çay içtiler. Vatandaşların ve esnafların ilgisi ile karşılaşan heyet daha sonra Milas’a doğru hareket etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 01:25
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çankaya Köşkü önünde trafik kazası: 1 ölü
    1. Çankaya Köşkü önünde trafik kazası: 1..
    2. ABD Senatosundaki kritik Yemen..
    3. ABD iki yasak füzeyi deneyecek
    4. Eczacıbaşı VitrA, avantajı kaptı
    5. Liverpool, Almanya’da çeyrek final..
    6. Polisten kaçan sürücü ‘Kimyon’ savurup..
    7. Barcelona, Lyon’u farklı geçti
    8. Basketbolda maçın ardından
    9. CSO’nun Başkemancısı Sofya’da sahne aldı
    10. Bodrum’da taşıma su tarihe gömülecek
    11. Dr. Mehmet Nil Hıdır meslektaşlarını..
    12. Tahir Ateş, turizm projelerini Bakan..
    13. Mehmet Tosun Yalıkavaklıların gönlünü..
    14. Liverpool Almanya'da tarih yazdı!
    15. Çin, JeM örgütü liderinin BM'nin kara..
    16. Pınar Karşıyaka'ya İtalyan rakip
    17. ABD yine şaşırtmadı! İnsan hakları..
    18. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    19. "Bu beka meselesi değil de nedir"
    20. Bakan Soylu canlı yayında soruları..
    21. Alman devi açıkladı! 7 bin kişi işten..
    22. Minibüsün altına saklanıp boğazına..
    23. Bakan Kasapoğlu: “Yol yapacakları..
    24. Amerikan Katolikleri kiliseye..
    25. Düşen uçakla ilgili flaş gelişme! Kara..
    26. Romanya medyasından bomba iddia!..
    27. Sevilla, Galatasaray'ın yıldız..
    28. CHP Lideri Kılıçdaroğlu Malatya’da
    29. Maduro saldırının sebebini öğrenecek!..
    30. Kılıçdaroğlu, Esenyurt’ta STK’lar, iş..
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
    Kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!