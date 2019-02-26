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Tahir Ateş; “Cumhurbaşkanımıza vereceğimiz en büyük hediye Bodrum Belediyesi’ni kazanmak olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65.

26 Şubat 2019 Salı 23:33
Tahir Ateş; “Cumhurbaşkanımıza vereceğimiz en büyük hediye Bodrum Belediyesi’ni kazanmak olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65. yaş günü dolayısıyla Konacık Mahallesinde bulunan Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde bir program düzenlendi.


Programda konuşan Ak Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş , “Cumhurbaşkanımıza vereceğimiz en büyük hediye 31 Mart yerel seçimlerini kazanarak Bodrum Belediyesi’ni almak olacak” dedi.


Konacık mahallesinde bulunan seçim ofisinde düzenlenen etkinliğe Ak Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, İlçe Başkanı Ömer Özmen, Ak Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş ve partililer katıldı. Üzerinde “Doğum günün kutlu olsun Dünya Lideri” yazılı doğum günü pastası kesilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65’inci doğum günü kutlandı. Rabia işareti yaparak Cumhurbaşkanına selam gönderen partililer 31 Mart günü Bodrum Yerel seçimlerini kazanarak Tayyip Erdoğan’a en büyük hediyeyi vereceklerini ifade etti.


Etkinlikte ilk olarak konuşan Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, “Allah ülkemizin Cumhuriyetimizin geleceği adına devletimizin geleceği adına milletimizin gelişmişliği adına ona güç kuvvet ve uzun ömür versin” diyerek Cumhurbaşkanının doğum gününü kutladı.


Milletvekili Demir sözlerine şöyle devam etti “Benim derdim bölgeme ne kadar çok hizmet edersen o kadar mutlu olurum. Onun için Ankara’dan bölgemizin eksikleri ile ilgili İnşallah Tahir kardeşim de belediye başkanı olduğunda buraya hizmetlerin nasıl yağacağını şimdiden sözünü verebilirim. Bunu yürekten söylüyorum ve 1 Nisan bizim inşallah bölge olarak Muğla olarak müjdeli günümüz olsun mutlu günümüz olsun zafer günümüz olsun.”


Cumhur İttifakı Ak Parti Bodrum Belediye Başkanı Dr. Tahir Ateş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü şu sözlerle kutladı “Dünyada dik duruşuyla, başımızı önümüze eğmeden, dik durmamızı ve onurlu yaşamamızı sağlayan Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Allah sizlere sağlıklı, uzun ömür nasip etsin. Doğum gününüz kutlu olsun, Allah sizi başımızdan eksik etmesin.”


Bodrum yoğun bakımda yatan hasta şeklinde


Bodrum’a hak ettiği değeri kazandıracaklarını ve öncelikli olarak çamur, çukur ve çöpten kurtaracaklarını ifade eden Dr. Ateş sözlerine şöyle devam etti “Yaklaşık bir aydır sokaklarda hep şunu gördüm, Bodrum şu anda yoğun bakımda yatan hasta şeklinde. Yani iç organları iflas etmiş, akciğer solunumu durmuş sadece kalbi çalışıyor, fişinin çekilmesini bekliyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum biz gelmezsek maalesef o fişte çekilecek. Artık çok basit bir yağmurda bile Turgutreis Mahallesi ne hale geldiğini gördük. İnanın çizmeleri giyip vatandaşlarımıza yardımcı oldum. Beraber su çektik, evlerindeki eşyaları kaldırdık. Gelen sular maalesef kanalizasyon suyuyla karışık. Yağışın üzerinden iki gün geçti hala kanalizasyon kapaklarından su fışkırıyor hem de denize 50 metre uzakta bir yerden düşünebiliyor musunuz? Bodrum’u çöp, çukur ve çamurdan kurtaracağız. İlk yapacağımız şey bu arkadaşlar. Hep birlikte, hep beraber Bodrum’un sorunlarını el ele çözeceğiz.”


Programda son olarak konuşan Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, basın mensuplarından ricada bulunarak şunları dile getirdi “Belediye Başkan adayımız her yerde ve Bodrum’un sorunlarını dile getiriyor. O yüzden bir hafta içinde hem Dışişleri Bakanımız hem de Sayın Cumhurbaşkanımız sürpriz bir ziyarette buraya geldi.Bu hem Bodrum’a hem de Muğla’ya ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Buna da halkımıza çok iyi anlatmamız lazım bizim hem ilçe belediye başkan adayımız hem de büyükşehir belediye başkan adayımız karış karış her yeri dolaşıp halka bunları anlatıyorlar ama siz basın mensuplarına da bir görev düşüyor. Yaşadığımız yer için eğer iyi bir şeyler yapacaksak sizden de özel ricamız bunları bu mesajlarımızı tüm halkımıza en doğru yoldan iletimenizdir.”

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 23:33
  1. doğa

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